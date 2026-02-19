Un motociclista resultó herido tras un fuerte choque con un auto en La Plata

Este jueves por la tarde, en 14 y 35, una transitada intersección de Barrio Norte, un joven motociclista protagonizó un fuerte choque con un auto y resultó herido. En cuestión de minutos, el conductor del rodado menor, de 19 años, fue trasladado inconsciente por personal de emergencias hacia el Hospital de Gonnet y efectivos de la Policía permanecieron en la escena.

Según se pudo conocer, el incidente vial se produjo unos minutos después de las 14 horas, entre el vehículo color blanco marca Nissan Note y una moto marca Cerro de color rojo. Asimismo, trascendió que el auto circulaba por la calle 14 y el rodado por la calle 35.

El lugar, que se encontraba con personal policial y con acceso restringido para el paso de autos, era preservado para el trabajo de los peritos luego de que una ambulancia del SAME trasladaba de urgencia al motociclista que había sufrido una pérdida de masa encefálica. En base a las tareas investigativas, se tratarán de establecer las razones que dieron origen al violento incidente vial.

Ambos vehículos quedaron atravesados en el medio de la intersección con enormes daños. En el caso del auto, registraba destrozos en el frente y en el lateral izquierdo, como así también en la rueda delantera izquierda. Por otro lado, se encontraban en un perímetro de varios metros los restos de plásticos que componían las defensas de la moto, como así también dos cascos.