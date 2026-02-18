Otro perro mordido por una rata en Tolosa y crece el temor de los vecinos

Ya son dos los perros que fueron mordidos por ratas en Tolosa en las últimas horas. Vecinos de la zona volvieron a denunciar lo sucedido al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896).

El primer caso ocurrió este miércoles en la zona de 2 bis entre 529 y 530. La segunda denuncia llegó hoy desde 531 y 118, a pocas cuadras de allí.

Según indicaron los vecinos, el animal fue asistido por una veterinaria. Sufrió una herida en el hocico y debe permanecer bajo control durante 10 días.

Los frentistas apuntan a la falta de limpieza en la zona: “No están limpiando ni barriendo. Aparecieron ratas muertas y ratones”.

El primer caso

Vecinos de Tolosa denunciaron que un perro de la cuadra de 2 bis entre 529 y 530 fue mordido por una rata y temen que le ocurra a un nene.

“Las ratas se reproducen mucho y traen muchas enfermedades”, comentó la dueña del can, quien advirtió: “Mi perro está en observación, con seguimiento veterinario y vacunación adecuada”.

En tanto, los vecinos se mantienen alerta “para cortar el pasto en las veredas, no tirar basura y juntarnos para que no le pase a un niño”.