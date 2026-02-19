Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

AFA-gate: Chiqui Tapia y Pablo Toviggino fueron citados a indagatoria y les prohíben salir del país

AFA-gate: Chiqui Tapia y Pablo Toviggino fueron citados a indagatoria y les prohíben salir del país
19 de Febrero de 2026 | 15:35

Escuchar esta nota

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó hoy al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La misma resolución dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados, que deberán presentarse a la indagatoria en dos fechas distintas: Tapia el jueves 5 de marzo y Toviggino el viernes 6.

El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citaran a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.

Según la causa, AFA habría retenido montos vinculados a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal.

En el expediente constan 69 hechos independientes ocurridos durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la acusación, los importes retenidos se desglosan de la siguiente manera: más de $663 millones en IVA; casi $2.000 millones en Ganancias; más de $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79; y $8.675 millones en aportes previsionales. Julio de 2025 aparece como el mes con mayor volumen investigado.

LE PUEDE INTERESAR

"Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar: esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre"

LE PUEDE INTERESAR

EN VIVO | La Cámara de Diputados comenzó a sesionar por el proyecto de reforma laboral

El Régimen Penal Tributario prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen fondos descontados a terceros.

ARCA sostuvo que la AFA contó con capacidad financiera suficiente durante el período investigado, con acreditaciones bancarias millonarias y colocaciones a plazo fijo, lo que refuerza la hipótesis de una omisión deliberada.

Además de Tapia y Toviggino, también fueron citados Cristian Ariel Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de AFA; Gustavo Roberto Lorenzo, director general del organismo y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Domínguez se va de Estudiantes: la noticia que sacude al Mundo Pincha

Levantaron el corte en la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires

Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes

Así funcionan los servicios en La Plata durante el jueves de paro general

Sismo de 4.9 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas

Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler en los barrios de La Plata

El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
Últimas noticias de Política y Economía

Baja el dólar oficial a $1.410 y el blue queda en $1.440

Peligra el inicio de clases en la Provincia: más gremios se suman al paro docente

"Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar: esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre"

EN VIVO | La Cámara de Diputados comenzó a sesionar por el proyecto de reforma laboral
Deportes
El post Domínguez: Demichelis, el candidato principal
Domínguez se va de Estudiantes: la noticia que sacude al Mundo Pincha
Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes
Merlos y Estudiantes, otro capítulo
En Boca hablan de Cetré pero nadie llama
Espectáculos
Masiva oferta de empleo para trabajar en shows y eventos que se hagan en el Estadio Único de La Plata
Lollapalooza Argentina 2026: días, horarios y los shows destacados del festival
Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV: "Solo chequeos de rigor; su salud está bien"
Zaira Nara viajó a los Juegos de Invierno: en bikini desafiando el frío italiano, las fotos
El sorprendente proyecto que vuelve a unir a Érica Rivas y Flor Peña tras el distanciamiento en Casados con Hijos
Policiales
Se suicidó en una cárcel de La Plata el acusado de matar a su hijo en Lomas de Zamora
Muerte de Sofía Devries mientras hacía buceo: qué reveló la autopsia
Buscan desesperadamente a un hombre que desapareció en Gonnet
Un motociclista en grave estado tras un fuerte choque con un auto en Barrio Norte
VIDEO.Trasnochadas y a las risas, se filmaron en Berisso mientras conducían a más de 180 km/h
Información General
Sismo de 4.9 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera
Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso
Tras eliminar el artículo de las licencias médicas, Diputados debate la reforma laboral este jueves
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla