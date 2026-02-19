AFA-gate: Chiqui Tapia y Pablo Toviggino fueron citados a indagatoria y les prohíben salir del país

EN VIVO | La Cámara de Diputados comenzó a sesionar por el proyecto de reforma laboral
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó hoy al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La misma resolución dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados, que deberán presentarse a la indagatoria en dos fechas distintas: Tapia el jueves 5 de marzo y Toviggino el viernes 6.
El organismo impositivo ARCA, ex AFIP, había solicitado a Amarante que citaran a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.
Según la causa, AFA habría retenido montos vinculados a IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal.
En el expediente constan 69 hechos independientes ocurridos durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Según la acusación, los importes retenidos se desglosan de la siguiente manera: más de $663 millones en IVA; casi $2.000 millones en Ganancias; más de $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79; y $8.675 millones en aportes previsionales. Julio de 2025 aparece como el mes con mayor volumen investigado.
El Régimen Penal Tributario prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen fondos descontados a terceros.
ARCA sostuvo que la AFA contó con capacidad financiera suficiente durante el período investigado, con acreditaciones bancarias millonarias y colocaciones a plazo fijo, lo que refuerza la hipótesis de una omisión deliberada.
Además de Tapia y Toviggino, también fueron citados Cristian Ariel Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de AFA; Gustavo Roberto Lorenzo, director general del organismo y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez.
