Un depravado se masturbó en la calle frente a una residencia de estudiantes en La Plata

Momentos de tensión se vivieron anoche en la La Plata, en diagonal 77 entre 3 y 4, frente a una residencia de estudiantes, donde un hombre de aproximadamente 30 años en situación de calle fue denunciado por realizar exhibiciones obscenas en la vía pública.

Según relataron vecinos, el individuo se encontraba frente al edificio cuando comenzó a tocarse, situación que generó temor entre varias jóvenes que viven en la zona. Algunos frentistas registraron el episodio con sus teléfonos celulares mientras otros optaron por llamar a la Policía.

De acuerdo a los testimonios, efectivos acudieron al lugar tras el llamado, pero los vecinos aseguraron que “no hicieron absolutamente nada” y que el hombre permaneció en el sector durante varios minutos más, incluso gritando contra quienes lo increpaban.

“La zona de calle 3 se volvió un lugar donde mucha gente duerme en la vereda y se volvió muy inseguro”, señalaron frentistas, quienes reclamaron mayor presencia policial y medidas para evitar nuevos episodios.