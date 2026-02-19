Paro general en el país: los alcances que tendrá la medida

Integrantes DE LA CGT, DURANTE LA CONFERENCIA DE PRENSA REALIZADA / NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó un paro general de 24 horas sin movilización para cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral, algo previsto para hoy. La huelga comenzará a las cero horas y se extenderá durante toda la jornada, con el objetivo de frenar la actividad productiva y enviar una señal política al Congreso.

El anuncio fue realizado en la sede de Azopardo por el triunvirato cegetista, que definió la medida como una respuesta directa a un proyecto que considera “regresivo” e “inconstitucional”. La central planteó que no se opone a discutir una modernización laboral, pero rechaza cualquier recorte de derechos adquiridos.

Qué sectores adhieren al paro

La conducción de la CGT aseguró que la huelga contará con la adhesión de todos los sindicatos confederados, incluidas sus federaciones y ramas del transporte, lo que en los papeles implica una paralización casi total de servicios y actividades.

Entre los sectores que confirmaron su adhesión se encuentran: gremios industriales y de servicios nucleados en la CGT; sanidad; camioneros; vidrio; bancarios; construcción; obras sanitarias; seguros; ferroviarios; carga y descarga; estaciones de servicio; sindicatos aeronáuticos alineados con la central; y sindicatos estatales que responden a la CGT.

También ratificaron el acompañamiento las dos grandes estructuras del transporte: CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) y UGATT (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte).

La presencia del transporte es clave para el impacto de la medida, ya que condiciona la movilidad laboral y comercial en todo el país.

SE SUMA LA UTA

El principal foco de incertidumbre estaba puesto en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros. Aunque desde la CGT afirmaron haber recibido el compromiso de adhesión de sus dirigentes, persistían las dudas que se terminaron por despejar ayer por la tarde cuando la entidad sindical anunció que se sumará al paro.

Así lo confirmó el gremio en un comunicado con la firma de su secretario general, Roberto Fernández. “Esta decisión se fundamenta no sólo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad”, indicó.

Según Fernández, “el paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante medidas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte”.

El comunicado añade además que la medida de fuerza “no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de trabajo”.

En paros anteriores, la UTA acompañó formalmente las medidas pero mantuvo los colectivos en circulación bajo el argumento de conciliaciones obligatorias dictadas por el Gobierno. Actualmente rige una conciliación en conflictos del interior del país, pero el gremio finalmente decidió adherir a la protesta.

Por esa causa (la vigencia de la conciliación), el ministerio de Capital Humano intimó al gremio a cumplir con esa disposición aunque, como se dijo, la UTA resolvió sumarse al paro.

Más Actividades que podrían verse afectadas

De cumplirse la adhesión anunciada, el paro impactaría en: transporte de cargas y logística; trenes y servicios ferroviarios; puertos y actividad portuaria; estaciones de servicio; vuelos y servicios aeronáuticos; salud pública sindicalizada; administración pública vinculada a gremios cegetistas; industrias manufactureras; construcción; y servicios privados sindicalizados.

La central obrera asegura que rechazará cualquier recorte de derechos adquiridos

En ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció la suspensión de 255 vuelos a raíz de la huelga, lo que afectará a cerca de 31 mil pasajeros, según informó la empresa.

Respecto de los bancos, la Asociación Bancaria se sumará a la huelga por lo que las entidades no atenderán al público. Así, se prevé la suspensión de trámites presenciales, apertura de cuentas, gestión de créditos, asesoramiento comercial y cualquier otra operación que requiera intervención directa de personal en sucursal. En cambio, estarán activas las plataformas digitales para hacer operaciones.

La central obrera aclaró que no habrá movilización callejera, sino una paralización en los lugares de trabajo. La estrategia apunta a concentrar la presión en los centros productivos.

FATE y el trasfondo económico

Durante la conferencia, la CGT vinculó la convocatoria con la situación del empleo y la crisis industrial. Los dirigentes se solidarizaron con los casi mil trabajadores afectados por el cierre de la planta de FATE y lo presentaron como un símbolo del deterioro productivo.

Según cifras citadas por la central, en los últimos años se perdieron cientos de miles de puestos formales y la industria opera por debajo de su capacidad instalada. Para la conducción sindical, el paro también busca denunciar el impacto social del programa económico del Gobierno.

La CGT planteó la huelga como un mensaje directo a diputados y gobernadores. Los dirigentes advirtieron que el conflicto no termina con esta medida y que podrían profundizar el plan de lucha si la reforma avanza sin cambios.

“Una victoria es relativa y una derrota es transitoria”, señalaron desde la conducción, al anticipar que el escenario sindical seguirá en tensión mientras continúe el debate legislativo.

El alcance definitivo del paro dependerá, en última instancia, del comportamiento del transporte y de la capacidad de la central obrera para garantizar la adhesión efectiva de todos sus gremios. Esa será la clave para medir si la jornada se traduce en una paralización total o en un impacto parcial sobre la actividad del país.