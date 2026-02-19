Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Qué hay que saber

Desde las 14, la Cámara de Diputados va a sesionar por el proyecto de reforma laboral

Desde las 14, la Cámara de Diputados va a sesionar por el proyecto de reforma laboral
19 de Febrero de 2026 | 09:57

Escuchar esta nota

La Cámara de Diputados va a sesionar este jueves a las 14 para aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral, por lo que, de conseguir media sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva el viernes 27.

La sesión fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación.

El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y firmado por los jefes de los bloques de la UCR, Pamela Verasay; del Pro, Cristian Ritondo; de Innovación, Alberto Arrua; de Independencia, Gladys Medina; de Producción y Trabajo, Nancy Picón; del MID, Oscar Zago, y de La Neuquenidad, Karina Maureira.

Si asisten todos los diputados, la sesión especial deberá comenzar con la presencia de 132 legisladores, ya que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria (UxP) y la izquierda no darán quórum.

El debate

 

El pedido fue presentado luego de que hubiera empezado a firmarse el dictamen de comisión, que ya no tendrá el artículo 44 sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

LE PUEDE INTERESAR

Ya está cortada la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires y también otros puntos de la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Jueves de paro general en La Plata y todo el país: cómo funciona la Ciudad, lo que sí y lo que no

Poco antes de las 18, el oficialismo ya tenía 44 firmas, de las cuales 27 corresponden a la Comisión de Presupuesto y 17 a la Comisión de Trabajo, según informó el libertario Lisandro Almirón.

El dictamen de mayoría fue firmado por los legisladores de los bloques que pidieron la sesión especial, según informaron voceros legislativos.

El presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había comunicado al inicio de la reunión que se eliminará el artículo 44 que establecía que en el caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral solo iba a pagarse el 50% y el 75% en caso de que los trabajadores tuvieran familia. 

Bornoroni dijo que se pasaría a la firma el dictamen donde se mantiene el texto votado por el Senado en la madrugada del jueves 12 con excepción de los cambios en el pago de licencias en caso de enfermedad o accidente.

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, había señalado que en el primer tramo y hasta las 17 expondrán sindicalistas, abogados y empresarios, y luego harán lo propio los bloques, que anunciarán si presentarán su propio despacho o acompañarán el texto del oficialismo.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto se puso en marcha desde las 14.10 para debatir el proyecto de modernización laboral que tiene cambios sustanciales de las leyes del trabajo, asociaciones sindicales, rebaja de aportes patronales para la contratación de nuevos empleos y cambios en el sistema de indemnizaciones.

Tras escuchar a sindicalistas y empresarios, los legisladores comenzaron a exponer sobre el proyecto de reforma laboral, aunque ya el oficialismo ya tenía su objetivo cumplido que era tener firmado el dictamen que se discutirá mañana en el recinto de sesiones.

Solo firmaron en disidencia el PRO y el MID, que querían autorizar a las billeteras virtuales para que puedan pagar los sueldos, y no como se estableció en el Senado que solo lo pueden hacer los bancos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Ya está cortada la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires y también otros puntos de la Ciudad

Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes

Jueves de paro general en La Plata y todo el país: cómo funciona la Ciudad, lo que sí y lo que no

Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler

Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave

El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera

Epstein: nenas francesas de 12 años “de regalo” y un piso de lujo en París
Últimas noticias de Política y Economía

Ya está cortada la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires y también otros puntos de la Ciudad

Jueves de paro general en La Plata y todo el país: cómo funciona la Ciudad, lo que sí y lo que no

Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos

De la pequeña fábrica a las camisetas de Boca y River: la historia de FATE
Deportes
Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes
Merlos y Estudiantes, otro capítulo
En Boca hablan de Cetré pero nadie llama
El Pincha adelanta y ganó la Reserva
El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo
Información General
Sismo de 4.7 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera
Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso
Tras eliminar el artículo de las licencias médicas, Diputados debate la reforma laboral este jueves
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Policiales
VIDEO. Culpable: la Justicia de Kosovo condenó al asesino de la platense Clara Urdangaray
VIDEO. Un depravado se masturbó frente a una residencia de estudiantes en pleno centro de La Plata
VIDEO.- Juicio por Kim Gómez, Día 1: desgarrador relato de la mamá, Florencia Barboza
“No voy a poder perdonar a los asesinos, revivir todo es cruel”
Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
Espectáculos
Zaira Nara viajó a los Juegos de Invierno: en bikini desafiando el frío italiano, las fotos
El sorprendente proyecto que vuelve a unir a Érica Rivas y Flor Peña tras el distanciamiento en Casados con Hijos
Sofía "La Reini" Gonet sorprendió en MasterChef con un outfit galáctico: "Estoy inflamable, tengo hasta mis partes íntimas con glitter plateado"
El debut de Beto Casella en América TV: cómo le fue en el rating
Fiesta en las salas: desde hoy, ir al cine saldrá menos que tres empanadas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla