¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

VIDEO. Culpable: la Justicia de Kosovo condenó al asesino de la platense Clara Urdangaray

El tribunal de ese país le impuso 18 años de prisión al hombre que mató a la joven de City Bell en 2023. “Hoy Clarita puede descansar en paz”, expresó su mamá Magdalena a EL DIA 

Rudy Castillo

19 de Febrero de 2026 | 09:42

Escuchar esta nota

La Justicia de Kosovo declaró culpable y condenó a 18 años de prisión a Endrit Nika por el asesinato de María Clara Urdangaray. La lectura se realizó este 19 de febrero, en una sala cargada de tensión y emoción contenida, donde los padres de la joven de City Bell escucharon el veredicto que confirmó la responsabilidad penal del acusado.

El eje es claro: el asesino fue declarado culpable y recibió una pena de 18 años de cárcel. Para los padres, presentes en el país europeo desde el inicio del debate oral, se trata de “un paso muy importante”, un logro después de meses de exposición pública, audiencias difíciles y una espera que pareció interminable. “Hoy Clarita puede descansar en paz”, dijeron, todavía conmovidos por la intensidad de la jornada.

La condena no fue la perpetua que esperaban. Por eso, adelantaron que ya analizan junto a sus abogados la posibilidad de apelar en busca de una pena mayor. Sin embargo, en medio del dolor, remarcaron que el reconocimiento de la culpabilidad marca un antes y un después. “Condenaron a su asesino”, repitieron, como una forma de afirmarse frente a todo lo atravesado.

La jornada no estuvo exenta de tensión. Tras la lectura del veredicto, según relataron, familiares del condenado los amenazaron dentro de la propia sala. “Nos amenazó delante de todos. Perdimos todo en la vida, y el miedo también”, expresaron. El episodio sumó angustia a un día ya de por sí movilizante.

En diálogo con EL DIA desde Kosovo, Magdalena, la mamá de Clara, habló al término de la audiencia. “Voy a honrar a mi hija con amor”, dijo, con la voz quebrada pero firme. Sus palabras resumieron el sentimiento de una familia que atravesó fronteras, idiomas y sistemas judiciales distintos con un único objetivo: que el crimen no quedara impune.

El caso se remonta a 2023, cuando la joven oriunda de City Bell fue asesinada en el país europeo por quien era su pareja. Desde entonces, sus padres iniciaron una lucha incansable para visibilizar lo ocurrido, exigir justicia y acompañar cada instancia del proceso. Viajaron, declararon, siguieron de cerca cada audiencia y soportaron la crudeza de las pruebas expuestas durante el juicio.

El debate oral permitió reconstruir los hechos, analizar pericias y escuchar testimonios que resultaron determinantes para el tribunal. Finalmente, este 19 de febrero llegó la resolución: culpable y condenado.

Para la familia, la sentencia no repara la ausencia ni borra el dolor, pero representa un reconocimiento institucional de lo que siempre sostuvieron. La posibilidad de una apelación mantiene abierto el frente judicial, aunque el fallo de hoy marca un hito en la causa.

“Perdimos todo en la vida, y el miedo también”, repiten, convencidos de que la única forma de seguir es transformar el dolor en memoria activa. En esa línea, la promesa de Magdalena sintetiza el camino que eligieron: honrar a Clara con amor, aun en medio de la tragedia.

La lucha continúa en los tribunales, pero este 19 de febrero quedó grabado como el día en que la Justicia de Kosovo declaró culpable al responsable del asesinato de María Clara Urdangaray y lo condenó a 18 años de prisión. Un paso fundamental para una familia que, lejos de casa, no dejó de exigir verdad y responsabilidad.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

