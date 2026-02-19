Jueves de paro general en La Plata y todo el país: cómo funciona la Ciudad, lo que sí y lo que no
Jueves de paro general en La Plata y todo el país: cómo funciona la Ciudad, lo que sí y lo que no
El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
Ya está cortada la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires y también otros puntos de la Ciudad
Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler
Sismo de 4.7 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
Un depravado se masturbó frente a una residencia de estudiantes en pleno centro de La Plata
VIDEO.- Juicio por Kim Gómez, Día 1: desgarrador relato de la mamá, Florencia Barboza
La Región contamina al país: entre el petróleo, los vehículos y la basura
$5.000.000: el Súper Cartonazo, esta vez, terminará una casa
Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos
Nublado y con chance de lluvias: así va a estar el clima este jueves 19 en La Plata
Indignación en Los Talas por la aparición de gatos muertos: sospechan envenenamiento
Aceleran obras de recuperación edilicia en escuelas platenses
Bajan el dólar y la Bolsa, sube el riesgo país, pero el Central compra más
Los descuentos y promociones para este jueves 19 de febrero usando Cuenta DNI
Una automotriz frena su producción en El Palomar por baja en las ventas
Detuvieron al hermano del Rey de Inglaterra, el expríncipe Andrés, por el caso Jeffrey Epstein
Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”
De la pequeña fábrica a las camisetas de Boca y River: la historia de FATE
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El tribunal de ese país le impuso 18 años de prisión al hombre que mató a la joven de City Bell en 2023. “Hoy Clarita puede descansar en paz”, expresó su mamá Magdalena a EL DIA
Rudy Castillo
Escuchar esta nota
La Justicia de Kosovo declaró culpable y condenó a 18 años de prisión a Endrit Nika por el asesinato de María Clara Urdangaray. La lectura se realizó este 19 de febrero, en una sala cargada de tensión y emoción contenida, donde los padres de la joven de City Bell escucharon el veredicto que confirmó la responsabilidad penal del acusado.
El eje es claro: el asesino fue declarado culpable y recibió una pena de 18 años de cárcel. Para los padres, presentes en el país europeo desde el inicio del debate oral, se trata de “un paso muy importante”, un logro después de meses de exposición pública, audiencias difíciles y una espera que pareció interminable. “Hoy Clarita puede descansar en paz”, dijeron, todavía conmovidos por la intensidad de la jornada.
La condena no fue la perpetua que esperaban. Por eso, adelantaron que ya analizan junto a sus abogados la posibilidad de apelar en busca de una pena mayor. Sin embargo, en medio del dolor, remarcaron que el reconocimiento de la culpabilidad marca un antes y un después. “Condenaron a su asesino”, repitieron, como una forma de afirmarse frente a todo lo atravesado.
La jornada no estuvo exenta de tensión. Tras la lectura del veredicto, según relataron, familiares del condenado los amenazaron dentro de la propia sala. “Nos amenazó delante de todos. Perdimos todo en la vida, y el miedo también”, expresaron. El episodio sumó angustia a un día ya de por sí movilizante.
En diálogo con EL DIA desde Kosovo, Magdalena, la mamá de Clara, habló al término de la audiencia. “Voy a honrar a mi hija con amor”, dijo, con la voz quebrada pero firme. Sus palabras resumieron el sentimiento de una familia que atravesó fronteras, idiomas y sistemas judiciales distintos con un único objetivo: que el crimen no quedara impune.
El caso se remonta a 2023, cuando la joven oriunda de City Bell fue asesinada en el país europeo por quien era su pareja. Desde entonces, sus padres iniciaron una lucha incansable para visibilizar lo ocurrido, exigir justicia y acompañar cada instancia del proceso. Viajaron, declararon, siguieron de cerca cada audiencia y soportaron la crudeza de las pruebas expuestas durante el juicio.
LE PUEDE INTERESAR
Un depravado se masturbó frente a una residencia de estudiantes en pleno centro de La Plata
El debate oral permitió reconstruir los hechos, analizar pericias y escuchar testimonios que resultaron determinantes para el tribunal. Finalmente, este 19 de febrero llegó la resolución: culpable y condenado.
Para la familia, la sentencia no repara la ausencia ni borra el dolor, pero representa un reconocimiento institucional de lo que siempre sostuvieron. La posibilidad de una apelación mantiene abierto el frente judicial, aunque el fallo de hoy marca un hito en la causa.
“Perdimos todo en la vida, y el miedo también”, repiten, convencidos de que la única forma de seguir es transformar el dolor en memoria activa. En esa línea, la promesa de Magdalena sintetiza el camino que eligieron: honrar a Clara con amor, aun en medio de la tragedia.
La lucha continúa en los tribunales, pero este 19 de febrero quedó grabado como el día en que la Justicia de Kosovo declaró culpable al responsable del asesinato de María Clara Urdangaray y lo condenó a 18 años de prisión. Un paso fundamental para una familia que, lejos de casa, no dejó de exigir verdad y responsabilidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí