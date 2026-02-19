Uno de los "Hermanos Macana" sigue al acecho en La Plata y fue atrapado dos veces en menos de una semana

EN VIVO | La Cámara de Diputados comenzó a sesionar por el proyecto de reforma laboral
La inseguridad es una moneda corriente en las calles de La Plata desde hace ya tiempo. En las últimas horas, efectivos de la Comisaría Novena concretaron la detención de dos adolescentes de 16 años tras un violento asalto. Uno de ellos, vinculado al tristemente célebre entorno delictivo de los "Hermanos Macana", ya registraba un arresto previo ocurrido el pasado viernes 13 de febrero dentro de su largo prontuario.
El episodio más reciente tuvo lugar este jueves en un comercio ubicado en la esquina de 122 y 65. Los delincuentes irrumpieron en el local y amenazaron a la dueña, una mujer de 51 años, con un machete y tijeras escolares. Tras el ataque, los ladrones huyeron con la recaudación del día y un teléfono celular.
La víctima alertó al 911 y los uniformados desplegaron un operativo cerrojo en la zona. La persecución finalizó con la captura de los sospechosos en el exacto instante en que quisieron ocultarse dentro de una vivienda cercana. Las autoridades resguardan las identidades completas por mandato legal ante la minoría de edad, pero confirmaron las iniciales de los implicados: S.I.E. y S.A.C., ambos en situación de calle.
La indignación de los vecinos crece al repasar los antecedentes inmediatos de los precoces ladrones. Apenas seis días antes de este asalto armado, personal municipal retuvo a estos mismos sujetos en la zona de 115 entre 60 y 61. Un video de seguridad los delató tras la rotura de la puerta principal de un edificio situado en calle 3 entre 63 y 64.
En aquella oportunidad, el sistema judicial detectó que el menor de iniciales S.I.E. poseía un pedido de captura activo por "hurto agravado por escalamiento". A pesar de su traslado inmediato al centro de recepción de menores de calle 63, el joven recuperó la libertad de forma veloz, solo para volver a delinquir con mayor violencia.
En el operativo de hoy, la Policía secuestró $15.000 en efectivo, un celular Samsung modelo A25, dos tijeras del tipo escolares y el machete utilizado para intimidar a la comerciante. Todo el material quedó a disposición de la UFI Joven N° 2, que ahora investiga la participación de este dúo en otros atracos similares en la región.
