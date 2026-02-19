VIDEO.Trasnochadas y a las risas, se filmaron en Berisso mientras conducían a más de 180 km/h

EN VIVO | La Cámara de Diputados comenzó a sesionar por el proyecto de reforma laboral
Los videos fueron publicados y se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Las autoridades investigan el hecho en la Región
Escuchar esta nota
En las últimas horas, se viralizó un video donde muestra a dos mujeres que se filmaron a bordo de un auto mientras conducían a toda velocidad en la ciudad de Berisso y publicaron los videos en sus redes sociales. Se trata de un accionar temerario que pudo haber terminado como el caso de Felicitas Alvite, la joven que está por llegar a juicio por el crimen del motociclista Walter Armand.
El hecho está siendo investigado por las autoridades y las implicadas se jactaron de poner en riesgo su vida, así como también la de otras personas.
En tanto, en las imágenes registradas con los celulares se observa que iban a más de 180 km/h y que, en medio de la penosa maniobra al volante, se reían, según se puede ver a través del video que accedió este medio.
Tras la publicación en redes sociales, hubo reacciones de bronca y se esperan represalias por parte de autoridades.
Por último, cabe resaltar que las sanciones pueden ser económicas, con multas excesivas, o bien con penalidades tales como la inhabilitación perpetua para conducir o la suspensión y el posterior retiro de la licencia de conducir.
