La Ciudad |¡Gran expectativa!

Se define el Súper Cartonazo de $5 millones

Se define el Súper Cartonazo de $5 millones
18 de Febrero de 2026 | 01:58
Edición impresa

Con un pozo acumulado de $5.000.000, este miércoles se define el Súper Cartonazo del diario EL DIA. Debido a los feriados por Carnaval de lunes y martes, la definición del ganador se postergó hasta este miércoles 18, a las 17, horario en el que vence el plazo para presentar las tarjetas ganadoras en la sede de diagonal 80 Nº 815.

La modificación del cronograma habitual se realizará por única vez en la presente jugada y que, una vez concluido el plazo establecido, no se aceptarán nuevas presentaciones.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

