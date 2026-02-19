Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Buscan desesperadamente a un hombre que desapareció en Gonnet

Buscan desesperadamente a un hombre que desapareció en Gonnet
19 de Febrero de 2026 | 15:33

Escuchar esta nota

Una familia, tomada por la angustia y el desconcierto, difundió un pedido de ayuda para dar con Manuel Amadeo Cattaneo, un hombre que desapareció en Gonnet hace varias horas. 

Según indicó la familia, se retiró de su casa en 132 bis y 491, de la localidad platense alrededor de las 6.30 hs en una camioneta Saveiro blanca patente terminada en 7TE. 

El hombre de 43 años, informaron, habría dejado una carta de despedida a sus seres queridos. Quiénes lo hayan visto o tengan información, pueden comunicarse con la familia al 2215765697.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Domínguez se va de Estudiantes: la noticia que sacude al Mundo Pincha

Levantaron el corte en la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires

Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes

Así funcionan los servicios en La Plata durante el jueves de paro general

Sismo de 4.9 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas

Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler en los barrios de La Plata

El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
Últimas noticias de Policiales

Se suicidó en una cárcel de La Plata el acusado de matar a su hijo en Lomas de Zamora

VIDEO. Uno de los "Hermanos Macana" sigue al acecho en La Plata y fue atrapado dos veces en menos de una semana

Muerte de Sofía Devries mientras hacía buceo: qué reveló la autopsia

Un motociclista en grave estado tras un fuerte choque con un auto en Barrio Norte
Información General
Sismo de 4.9 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera
Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso
Tras eliminar el artículo de las licencias médicas, Diputados debate la reforma laboral este jueves
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Deportes
El post Domínguez: Demichelis, el candidato principal
Domínguez se va de Estudiantes: la noticia que sacude al Mundo Pincha
Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes
Merlos y Estudiantes, otro capítulo
En Boca hablan de Cetré pero nadie llama
Espectáculos
Masiva oferta de empleo para trabajar en shows y eventos que se hagan en el Estadio Único de La Plata
Lollapalooza Argentina 2026: días, horarios y los shows destacados del festival
Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV: "Solo chequeos de rigor; su salud está bien"
Zaira Nara viajó a los Juegos de Invierno: en bikini desafiando el frío italiano, las fotos
El sorprendente proyecto que vuelve a unir a Érica Rivas y Flor Peña tras el distanciamiento en Casados con Hijos
La Ciudad
Así funcionan los servicios en La Plata durante el jueves de paro general
Masiva oferta de empleo para trabajar en shows y eventos que se hagan en el Estadio Único de La Plata
Indignación en Los Talas por la aparición de gatos muertos: sospechan envenenamiento
Levantaron el corte en la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires
Los descuentos y promociones para este jueves 19 de febrero usando Cuenta DNI

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla