Buscan desesperadamente a un hombre que desapareció en Gonnet

Una familia, tomada por la angustia y el desconcierto, difundió un pedido de ayuda para dar con Manuel Amadeo Cattaneo, un hombre que desapareció en Gonnet hace varias horas.

Según indicó la familia, se retiró de su casa en 132 bis y 491, de la localidad platense alrededor de las 6.30 hs en una camioneta Saveiro blanca patente terminada en 7TE.

El hombre de 43 años, informaron, habría dejado una carta de despedida a sus seres queridos. Quiénes lo hayan visto o tengan información, pueden comunicarse con la familia al 2215765697.

