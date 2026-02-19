Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV: "Solo chequeos de rigor; su salud está bien"

Levantan el corte en la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires
La leyenda del rock argentino Carlos “El Indio” Solari fue tendencia en las últimas horas por una supuesta internación de urgencia por ACV, aunque su familia lo desmintió. A un mes de cumplir 77 años, lo difundido por el periodista Ángel De Brito no daba cuenta de la realidad en sí del cantante y compositor.
El ex vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda formada en La Plata, y figura central de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado "está realizándose chequeos".
"Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está bien", informaron desde el Instagram oficial de Solari.
"Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado", cerraron.
A esta hora no se han difundido detalles oficiales sobre su estado de evolución ni un parte médico, y se espera que en las próximas horas las autoridades sanitarias brinden información sobre su recuperación y pronóstico.
Los Fundamentalistas habían anunciado ayer dos shows: el sábado 23 de mayo en el Anfiteatro José Hernández de Jesús María, Córdoba, y otro en Comodoro Rivadavia, Chubut, con fecha a confirmar.
