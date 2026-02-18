Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Paro nacional y cortes en la autopista Buenos Aires - La Plata contra la reforma laboral: cómo afectará a La Plata

Paro nacional y cortes en la autopista Buenos Aires - La Plata contra la reforma laboral: cómo afectará a La Plata
18 de Febrero de 2026 | 18:42

Escuchar esta nota

El paro de la CGT impactará de lleno en La Plata y la Región, donde no habrá servicio de colectivos urbanos, trenes ni micros de media distancia durante la jornada, según confirmaron fuentes gremiales a Diario EL DIA. Además, la medida incluirá protestas con cortes en la Autopista Buenos Aires-La Plata, lo que complicará aún más la movilidad hacia y desde la Ciudad.

En ese contexto, la huelga también repercutirá sobre el funcionamiento de la administración pública bonaerense, ya que la mayoría de los gremios decidió adherir. 

En la Provincia, el paro afectará a bancos y administración pública

El paro de la CGT impactará sobre el funcionamiento de la administración pública bonaerense, ya que la mayoría de los gremios decidieron adherir a la medida de fuerza. También afectará la atención al público en la entidades bancarias  y el funcionamiento de la Justicia.

El impacto se hará extensivo al sistema educativo ya que decidieron adherir los gremios integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Si bien el ciclo lectivo no comenzó, sí está en pleno proceso la etapa de recuperación de alumnos del nivel medio que adeudan materias.

En el marco de las acciones de protesta enmarcadas en la medida de fuerza nacional, la CTA Autónoma decidió adherir y realizar cortes en diversas rutas y accesos a ciudades bonaerenses. Uno de ellos se realizará en la Autopista La Plata-Buenos Aires.

Los gremios de la administración pública como UPCN y ATE resolvieron sumarse, al igual que los sindicatos de la Fegeppba que integran la CGT Regional.

En ese marco, el IOMA adviertió sobre posibles demoras en la atención al público de forma presencial por lo que recordó a sus afiliados que pueden realizar trámites a través de la web o la APP IOMA digital.

Respecto de los bancos, la atención al público estará afectada por el paro, pero las entidades anunciaron que estarán operativos los sistemas de homebanking, cajeros automáticos y los pagos electrónicos.

También se verá resentida la atención en hospitales y clínicas por la adhesión a la medida de fuerza del personal de Sanidad.

CORTES EN VARIOS DISTRITOS

En ese marco, la CTA Autónoma también convocó al paro y anunció una serie de movilizaciones con corte de calles en distintos municipios bonaerenses durante una conferencia de prensa que se realizó en nuestra ciudad de la que participaron dirigentes de ATE, Suteba, Cicop y la CCC, entre otras organizaciones.

En el caso de La Plata y la Región, habrá protestas en la traza de la Autopista La Plata-Buenos Aires.

Además, se organizó una marcha en Mar del Plata y concentraciones en Necochea y San Nicolás, entre otras comunas de la Provincia.

 

