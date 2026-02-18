Paro nacional y cortes en la autopista Buenos Aires - La Plata contra la reforma laboral: cómo afectará a La Plata

Paro nacional y cortes en la autopista contra la reforma laboral: cómo afectará a La Plata
Paro nacional y cortes en la autopista contra la reforma laboral: cómo afectará a La Plata
Cómo sigue Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
Fate: suspenden por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos
Confirmó AFA: por el paro de UTEDYC, cuándo y a qué hora jugarán Estudiantes y Gimnasia
Crimen de Kim Gómez: la madre fue la primera en declarar en el inicio del debate oral
Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”
El Súper Cartonazo de $5.000.000, para un joven platense: cuándo sale la nueva tarjeta
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador y el conductor seguirá detenido
Extracción de grasa bucal: cuándo está indicada y cuáles son sus posibles complicaciones
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Sarmiento y Gimnasia (Mza) - Gimnasia
El Hipódromo de La Plata suspendió la jornada hípica por el paro general convocado por la CGT
Encontraron el cuerpo de la turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Cinthia Fernández le hace frente a Moria Casán: “No voy a dejarme pisotear"
Comunicado oficial del SPB: cómo sigue la investigación por los supuestos empleos penitenciarios
Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri
Viajar en micro de La Plata a CABA ya cuesta más caro: los nuevos valores, con y sin SUBE registrada
Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero
El Tren Roca volvió a La Plata tras las obras durante el finde y los feriados de Carnaval
Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad
Las tensiones en el Senado que reavivan la interna en el peronismo bonaerense
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Miércoles pesado y con mucha humedad en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
La Plata en alerta por el aumento de casos de mordeduras de perros a chicos
¿Casita VIP?: la fortuna que pagó Wanda Nara para estar al lado de Bad Bunny
Fuerte decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro
VIDEO. Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El paro de la CGT impactará de lleno en La Plata y la Región, donde no habrá servicio de colectivos urbanos, trenes ni micros de media distancia durante la jornada, según confirmaron fuentes gremiales a Diario EL DIA. Además, la medida incluirá protestas con cortes en la Autopista Buenos Aires-La Plata, lo que complicará aún más la movilidad hacia y desde la Ciudad.
En ese contexto, la huelga también repercutirá sobre el funcionamiento de la administración pública bonaerense, ya que la mayoría de los gremios decidió adherir.
El paro de la CGT impactará sobre el funcionamiento de la administración pública bonaerense, ya que la mayoría de los gremios decidieron adherir a la medida de fuerza. También afectará la atención al público en la entidades bancarias y el funcionamiento de la Justicia.
El impacto se hará extensivo al sistema educativo ya que decidieron adherir los gremios integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Si bien el ciclo lectivo no comenzó, sí está en pleno proceso la etapa de recuperación de alumnos del nivel medio que adeudan materias.
En el marco de las acciones de protesta enmarcadas en la medida de fuerza nacional, la CTA Autónoma decidió adherir y realizar cortes en diversas rutas y accesos a ciudades bonaerenses. Uno de ellos se realizará en la Autopista La Plata-Buenos Aires.
Los gremios de la administración pública como UPCN y ATE resolvieron sumarse, al igual que los sindicatos de la Fegeppba que integran la CGT Regional.
En ese marco, el IOMA adviertió sobre posibles demoras en la atención al público de forma presencial por lo que recordó a sus afiliados que pueden realizar trámites a través de la web o la APP IOMA digital.
Respecto de los bancos, la atención al público estará afectada por el paro, pero las entidades anunciaron que estarán operativos los sistemas de homebanking, cajeros automáticos y los pagos electrónicos.
También se verá resentida la atención en hospitales y clínicas por la adhesión a la medida de fuerza del personal de Sanidad.
En ese marco, la CTA Autónoma también convocó al paro y anunció una serie de movilizaciones con corte de calles en distintos municipios bonaerenses durante una conferencia de prensa que se realizó en nuestra ciudad de la que participaron dirigentes de ATE, Suteba, Cicop y la CCC, entre otras organizaciones.
En el caso de La Plata y la Región, habrá protestas en la traza de la Autopista La Plata-Buenos Aires.
Además, se organizó una marcha en Mar del Plata y concentraciones en Necochea y San Nicolás, entre otras comunas de la Provincia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí