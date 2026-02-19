El Juicio, Día: desgarrador relato de Florencia, la mamá de Kim Gómez

La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
La acompañó una psicóloga de la Dirección Provincial de Asistencia a la Víctima, quien debió intervenir en los momentos de mayor angustia. Su aporte fue extenso y también impactante. El acusado fue retirado a una sala contigua. No se produjeron incidentes
Con la voz quebrada y el dolor todavía a flor de piel, Florencia Barboza, la mamá de Kim Gómez, enfrentó el momento más difícil desde aquella tarde-noche que le cambió la vida para siempre. Frente al tribunal, en el inicio del juicio oral por el crimen de su hija en nuestra ciudad, su relato no fue solo una declaración: fue el grito contenido de casi un año de ausencia, de cumpleaños sin abrazos y de una habitación que sigue intacta esperando a quien no va a volver.
Marcos Gómez, el papá de Kim, cara visible de la lucha por justicia, no será llamado a declarar
Entre pausas largas y llantos inevitables, situación por la que contó con el apoyo de una psicóloga de la Dirección Provincial de Asistencia a la Víctima, la mujer pudo reconstruir plano por plano las últimas imágenes con Kim.
A pocos metros, en una sala contigua, escuchaba todo el joven acusado como autor del homicidio, que enfrenta la aplicación de una pena que será atenuada, porque cuando ocurrió el hecho era menor de edad.
El punto de partida para esa sanción punitiva, como marca el Código Penal, es entre 10 y 25 años de prisión, ya que el resultado muerte fue la consecuencia de un robo.
Florencia describió sin eufemismos el vacío devastador que dejó la muerte de su hija.
Los jueces, la fiscal, la propia defensa y los familiares de las partes, escucharon el testimonio en un respetuoso silencio. Y, dentro de ese contexto de marcada tensión, hay que resaltar que no se produjeron incidentes.
A casi un año del crimen que conmocionó a los platenses y atravesó todas las fronteras, el juicio comenzó atravesado por ese dolor crudo, imposible de disimular.
Marcos habló ante la prensa, pero no lo hará en el juicio/EL DIA
No fue solo la apertura de un proceso judicial: fue la exposición pública de una herida que sigue abierta, la de una madre que busca justicia mientras aprende, día a día, a sobrevivir sin su hija.
Desde lo técnico, lo primero que se escucharon fueron los alegatos de apertura de la fiscal Mercedes Catani y de la defensa, a cargo de la letrada oficial Raquel Ponzinibbio, quien representa los intereses del imputado.
Respecto de la línea argumental por donde intentará actuar Ponzinibbio, fuentes de tribunales expresaron que haría foco en la falta de dolo homicida. Es decir, que el delincuente quiso robar el auto de la mamá de Kim, pero no tuvo intención de matar a nadie.
Se trata de una discusión técnica muy habitual en los recintos judiciales y por la que existe profusa jurisprudencia.
También prestó declaración un hermano del padre de la víctima, que realizó una composición de todo lo que apreció, no solo el día del hecho, sino además en todas las horas posteriores al crimen.
Ya en la jornada de hoy, la prueba testimonial tendrá un activo desarrollo. Recordemos que el debate está previsto completarse a lo largo de ocho jornadas.
En ese sentido, un dato que merece ser remarcado es que Marcos Gómez, papá de la menor asesinada, no fue ofrecido como testigo de la acusación. Igualmente sí habló con los medios en la antesala del juicio y describió su profundo dolor.
Por los episodios de angustia y llanto, Florencia Barboza pausó su exposición en varias ocasiones
El Tribunal a cargo del proceso es el de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata, integrado para la ocasión por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro.
La seguridad, por su parte, está en manos de agentes del Servicio Penitenciario bonaerense, encargados además de los traslados del sospechoso, quien se encuentra alojado en el Instituto Almafuerte, con una custodia digna de película.
Una fuente confiable indicó que “son 14 celadores los afectados a su resguardo. Dos por turnos de 12 horas parados en la puerta de su celda para que nadie lo toque ni intente hacerlo. El resto muy atentos por si hay alguna situación de emergencia por la que deben intervenir”.
“Lo consideran un detenido de alto perfil. Por eso extremaron los dispositivos para evitar cualquier acción en su contra”, agregó.
