Trágico choque en Berisso: murió un motociclista y en 2026 ya son 10 las víctimas fatales de tránsito en la Región

Un grave siniestro vial ocurrido en la ciudad de Berisso terminó con la muerte de un motociclista y elevó a diez la cantidad de víctimas fatales por accidentes de tránsito en la Región en lo que va del 2026 (de las cuales ocho fueron de personas circulando en moto).

El hecho se registró ayer por la tarde en la intersección de 7 y 160, donde colisionaron un automóvil, un camión y una motocicleta. La víctima fue identificada como Leonardo Fabian Pereyra, de 40 años, quien conducía el rodado menor, sufrió graves lesiones y falleció horas después en el hospital local.

De acuerdo a la información policial a la que accedió en exclusiva EL DÍA, personal de seguridad fue alertado por el centro de monitoreo municipal y al llegar al lugar constató la presencia de un Renault Fluence, una motocicleta Honda CG150 y un camión Mercedes-Benz manejado por un chofer domiciliado en Berazategui.

En tanto, el motociclista fue hallado sobre la cinta asfáltica con fractura en el tobillo derecho y contusiones en el pecho, consciente pero sin lucidez. Tras la llegada de una ambulancia, fue trasladado de urgencia al nosocomio de la zona, donde finalmente se confirmó su fallecimiento durante la madrugada.

En el lugar trabajaron peritos y efectivos policiales, que secuestraron los vehículos involucrados para realizar las pericias correspondientes. La causa quedó caratulada como “homicidio culposo” y es investigada por la U.F.I. N° 12.

Las autoridades buscan establecer la mecánica del impacto y determinar responsabilidades en un hecho que vuelve a poner en foco la preocupación por la seguidilla de accidentes fatales en La Plata, Berisso y Ensenada.