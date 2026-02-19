Peligra el inicio de clases en la Provincia: más gremios se suman al paro docente

EN VIVO | La Cámara de Diputados comenzó a sesionar por el proyecto de reforma laboral
EN VIVO | La Cámara de Diputados comenzó a sesionar por el proyecto de reforma laboral
El paro docente del 2 de marzo promete un fuerte acatamiento. Es que a la medida de fuerza que había anunciado la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), se terminó sumando el resto de las organizaciones gremiales que integran el Frente de Unidad Docente.
De acuerdo a lo anunciado hace instantes, a la huelga que impedirá el normal inicio de las clases se sumarán los docentes de escuelas técnicas nucleados en AMET y los que prestan servicio en colegios privados que responden al SADOP. También lo harán el mayoritario Suteba y Udocba, también integrantes del FUDB.
El conflicto, como viene informando EL DIA, tiene dos motivaciones. La primera tiene que ver con los salarios ya que no hubo acuerdo en la paritaria que se lleva adelante en la Provincia. Los sindicatos rechazaron la mejora del 3 por ciento para los sueldos de febrero que ofreció el gobierno de Axel Kicillof y el conflicto se terminó precipitando. La primera organización en plantarse y llamar al paro fue la FEB.
Pero al mismo tiempo se fue gestando una medida de fuerza de alcance nacional, que terminó por sumar al resto de las organizaciones. De hecho, ayer, el Suteba que lidera Roberto Baradel convocó formalmente al paro apuntando sus cañones contra la administración de Javier Milei.
Suteba y el resto de los gremios reclamó que se abra la paritaria nacional, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) eliminado por el gobierno libertario, aumento del presupuesto educativo y la devolución de recursos que la Nación le debe a la Provincia por el recorte de diversos fondos. De esta forma, por primera vez desde que Kicillof asumió la Gobernación, habrá paro en el inicio de la actividad escolar.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
