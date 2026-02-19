Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler

Zona, precio y comodidades. Esa es la ecuación que enfrentan quienes buscan alquilar en La Plata. Con un mercado que, según los especialistas, empieza a estabilizarse las diferencias entre el casco urbano y los barrios periféricos siguen siendo marcadas, aunque no en todos los casos por igual.

En el casco urbano, un monoambiente oscila actualmente entre los $350.000 y $450.000, aunque hay casos que superan ese rango según ubicación y calidad del edificio. Por ejemplo, según un relevamiento de este diario un inmueble de estas características en 2 entre 46 y 47 cuesta $350.000; en 72 entre 1 y 2, $360.000; en 25 entre 34 y 35, $400.000. En tanto que uno con amenities y otras comodidades en 18 entre 41 y 42 puede alcanzar los $550.000.

En San Carlos, por ejemplo, los valores oscilan entre $300.000 y $350.000, mientras que en Villa Elvira pueden encontrarse opciones desde $230.000 hasta $300.000, marcando una diferencia considerable respecto del centro.

“Hay mucha diferencia entre el casco y las afueras, aunque no toda diferencia es igual si nos alejamos hacia el norte, el sur, el este o el oeste”, apuntó Mariana Valverde, martillera y corredora pública. En ese sentido, la mayor brecha de precios se observa hacia la zona Sur, mientras que los valores tienden a equipararse cuando se compara el casco con la zona Norte.

Esto queda en evidencia cuando se observa que en Gonnet y en Tolosa los monoambientes parten de $380.000, valor similar al del casco.

Ante esto Mirta Libera, referente de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), señaló que dentro del casco también hay diferencias: “Hay diferencias en lo que es centro y la periferia del casco. Pero en el último tiempo con las zonas en las que se han radicado las facultades hay mucha demanda en la periferia del casco que va de 60 a 72 y hacia el lado de 1, es una zona que queda cómoda para los estudiantes”.

Dos ambientes

Con los dos ambientes ocurre algo similar. En este tipo de inmueble los valores en el Casco presentan una franja más amplia y van desde los $420.000 a los $660.000. En 47 entre 18 y 19 un dos ambientes pequeño se oferta a $420.000; en 14 entre 57 y 58 uno de similares características está a $450.000, mismo valor en 3 entre 57 y 58 y en 62 y 17.

Los precios se incrementan en otras zonas del casco, por ejemplo en 37 entre 12 y 13 cuesta $550.000; en 7 entre 32 y 33, $600.000 y en 42 entre 12 y 13, $660.000.

En San Carlos, los valores se ubican entre $380.000 y $420.000; en Los Hornos, entre $350.000 y $550.000; mientras que en Gonnet parten desde $420.000.

Advierten los especialistas que esos son valores sin contar expensas, que pueden ir de los 50 mil a los 150 mil pesos, aproximadamente.

Más afuera, más grande

“La diferencia principal es que con lo que vale un departamento en el Centro a lo mejor podes conseguir una unidad un poco más grande con patio afuera”, observó Libera y detalló que los inquilinos suelen dejar el Casco “cuando están necesitando un espacio más grande, un ambiente un poquito más cómodo”.

Esta decisión de abandonar el Centro suele estar más ligada a un cambio de vida que a una cuestión económica. “Durante la pandemia se instalaron muchos barrios semicerrados en las afueras, hacia allí fueron quienes buscaban espacio verde y el confort en mayor cantidad de metros cuadrados, sobre todo impulsados por el home office. Cuando la mayoría de los trabajos volvieron a la presencialidad la tendencia poco a poco se revirtió y hoy la mayor demanda de alquileres en el casco es de PH y unidades de un dormitorio”, describió Valverde.

Para la martillera, en un futuro puede ocurrir un nuevo movimiento hacia las afueras siempre y cuando sea acompañado por otros factores como la movilidad. “Si el transporte llega a lugares a los que hoy no llega y con mayor frecuencias seguramente descomprima el Microcentro”, opinó.

Ante este panorama, elegir dónde alquilar en La Plata sigue siendo una decisión atravesada por el presupuesto, pero también por el tiempo de traslado, el estilo de vida y las proyecciones a futuro.