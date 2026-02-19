Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |IGNACIO MIRAMÓN, CON CHANCES DE METERSE EN EL ONCE

El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

El plantel ya se instaló en Mendoza para el partido de mañana 22:15. Pegará la vuelta a la Ciudad el sábado desde temprano

El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

Zaniratto evalúa modificar el mediocampo para mañana / Web

19 de Febrero de 2026 | 01:38
Edición impresa

Gimnasia continúa con su preparación para el duelo de mañana ante Gimnasia de Mendoza como visitante. El plantel entrenó ayer por la tarde en Estancia Chica y luego viajó para el encuentro, donde llegó en las primeras horas del día. La principal duda de Fernando Zaniratto pasa por el armado del mediocampo.

El que tiene muchas chances de meterse en el once es Ignacio Miramón, pero el DT evalúa a quién reemplazará. El volante está mejor desde lo físico y luego de su buen ingreso ante el Pincha, es una opción casi fija para iniciar en Mendoza. Augusto Max es otro de los que tiene posibilidades de seguir en el equipo, luego de ser uno de los puntos altos del equipo en el clásico del Bosque. El uruguayo generó muchos quites y fue uno de los más regulares que tuvo Gimnasia.

Ante esta situación, Nicolás Barros Schelotto o Nacho Fernández podrían salir del once. El entrenador no quedó conforme con el funcionamiento que tuvo en ofensiva el equipo en el clásico, por lo que quiere mover algunas piezas.

LEA TAMBIÉN

Reedita un viejo choque con el Lobo del Parque

Barros Schelotto no tuvo un buen encuentro ante Estudiantes, pero al equipo le aporta mucho en la pelota parada. Mientras que Nacho no está en su mejor nivel, pero es un valor de referencia en el mediocampo. Estas dudas podrían terminar de disiparse hoy, ya que la idea de Zaniratto es tener definido el equipo antes del partido con el elenco mendocino.

Después, la defensa seguirá igual y el ataque, tampoco sufriría modificaciones más allá de la posibilidad de meter en el once a Agustín Auzmendi. Pese a su sequía goleadora, Marcelo Torres seguiría dentro del once.

Luego del entrenamiento en Abasto, el plantel viajó anoche a Mendoza. El vuelo salió desde Aeroparque a las 22.50 y el plantel llegó en las primeras horas del día al Hotel Hilton, que recién dejará el sábado por la mañana. Cabe recordar que por el paro nacional de hoy, Gimnasia tuvo que adelantar su vuelo a Mendoza. Hoy el plantel realizará su último entrenamiento antes del partido en el predio de FADEP (Fundación Amigos por el Deporte).

LOS QUE VIAJARON

En la antesala al partido de mañana, Fernando Zaniratto dispuso que viajen los siguientes jugadores a Mendoza: Nelson Insfrán, Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro, Marcelo Torres, Julián Kadijevic, Gonzalo González, Juan Cortazzo, Gonzalo Errecalde, Matías Melluso, Nicolás Miramón, Diego Mastrángelo, Jeremías Merlo, Lucas Castro, Maximiliano Zalazar, Agustín Auzmendi y Jorge De Asís.

LEA TAMBIÉN

Ariel Broggi no tocaría demasiado para el duelo de mañana ante el Lobo

GARIANO, EL JUEZ

La Liga confirmó que Andrés Gariano será el árbitro del choque de mañana, acompañado por los asistentes Julio Fernández y Matías Balmaceda. En el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Domínguez se va de Estudiantes: la noticia que sacude al Mundo Pincha

Levantaron el corte en la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires

Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes

Así funcionan los servicios en La Plata durante el jueves de paro general

Sismo de 4.9 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas

Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler en los barrios de La Plata

Demichelis y Palermo no son prioridad y Estudiantes avanza por un "tapado" para reemplazar a Domínguez

El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo
Últimas noticias de Deportes

El gesto del Pincha con el joven atacado por hinchas de Lobo que quedó en “bancarrota”: colecta y visita a UNO

Zaniratto mueve piezas en el equipo y buscará recuperarse ante el Lobo mendocino

Demichelis y Palermo no son prioridad y Estudiantes avanza por un "tapado" para reemplazar a Domínguez

Neves, lesionado, no estará disponible en la despedida de Domínguez: los convocados de Estudiantes
Política y Economía
El oficialismo logró el quórum y Diputados debate el proyecto de Reforma laboral en otra maratónica sesión
Sin inicio de clases en la Provincia: los gremios docentes confirmaron un paro para el 2 de marzo
En fotos y video | Reforma laboral, sesión y paro general: escándalo en el recinto y afuera del Congreso
Baja el dólar oficial a $1.410 y el blue queda en $1.440
AFA-gate: Chiqui Tapia y Toviggino fueron citados a indagatoria y les prohíben salir del país
La Ciudad
El gesto del Pincha con el joven atacado por hinchas de Lobo que quedó en “bancarrota”: colecta y visita a UNO
VIDEO. “Mirá, mirá, mirá, ¿qué es eso?”; “¿qué?”; “ahí, arriba, en el árbol...”
UNLP rumbo a la Luna: el satélite platense ya tiene fecha tentativa de despegue
El deterioro de las calles en Villa Elisa se convirtió en una "trampa vial" para vecinos y conductores
Otro perro mordido por una rata en Tolosa y crece el temor de los vecinos
Policiales
Apareció el hombre intensamente buscando en Gonnet: hospitalizado tras un choque
Sigue grave la joven emprendedora platense que se accidentó con un cuatriciclo
Se suicidó en una cárcel de La Plata el acusado de matar a su hijo en Lomas de Zamora
VIDEO. Uno de los "Hermanos Macana" sigue al acecho en La Plata y fue atrapado dos veces en menos de una semana
Muerte de Sofía Devries mientras hacía buceo: qué reveló la autopsia
Espectáculos
Masiva oferta de empleo para trabajar en shows y eventos que se hagan en el Estadio Único de La Plata
Lollapalooza Argentina 2026: días, horarios y los shows destacados del festival
Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV: "Solo chequeos de rigor; su salud está bien"
Zaira Nara viajó a los Juegos de Invierno: en bikini desafiando el frío italiano, las fotos
El sorprendente proyecto que vuelve a unir a Érica Rivas y Flor Peña tras el distanciamiento en Casados con Hijos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla