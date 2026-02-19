El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

Sin inicio de clases en la Provincia: los gremios docentes confirmaron un paro para el 2 de marzo
Sin inicio de clases en la Provincia: los gremios docentes confirmaron un paro para el 2 de marzo
Demichelis y Palermo no son prioridad y Estudiantes avanza por un "tapado" para reemplazar a Domínguez
El oficialismo logró el quórum y Diputados debate el proyecto de Reforma laboral en otra maratónica sesión
El gesto del Pincha con el joven atacado por hinchas de Lobo que quedó en “bancarrota”: colecta y visita a UNO
UNLP rumbo a la Luna: el satélite platense ya tiene fecha tentativa de despegue
Un joven motociclista en grave estado tras un fuerte choque en Barrio Norte
Se suicidó en una cárcel de La Plata el acusado de matar a su hijo en Lomas de Zamora
Sigue grave la joven emprendedora platense que se accidentó con un cuatriciclo
VIDEO. “Mirá, mirá, mirá, ¿qué es eso?”; “¿qué?”; “ahí, arriba, en el árbol...”
Neves, lesionado, no estará disponible en la despedida de Domínguez: los convocados de Estudiantes
El deterioro de las calles en Villa Elisa se convirtió en una "trampa vial" para vecinos y conductores
Otro perro mordido por una rata en Tolosa y crece el temor de los vecinos
Así funcionan los servicios en La Plata durante el jueves de paro general
VIDEO. Uno de los "Hermanos Macana" sigue al acecho en La Plata y fue atrapado dos veces en menos de una semana
Muerte de Sofía Devries mientras hacía buceo: qué reveló la autopsia
El ex príncipe Andrés fue liberado tras once horas detenido por vinculaciones al Caso Epstein
AFA-gate: Chiqui Tapia y Toviggino fueron citados a indagatoria y les prohíben salir del país
VIDEO.Trasnochadas y a las risas, se filmaron en Berisso mientras conducían a más de 180 km/h
"Camaradas 2026": cómo operaba "La Jefa" del ingreso trucho al Servicio Penitenciario Bonaerense
Sismo de 4.9 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
Masiva oferta de empleo para trabajar en shows y eventos que se hagan en el Estadio Único de La Plata
Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV: "Solo chequeos de rigor; su salud está bien"
Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera
Bajar costos ya no alcanza y Caputo descubre que las empresas necesitan clientes
"Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar: esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre"
Trágico choque en Berisso: en 2026 ya son 10 las víctimas fatales de tránsito en la Región
Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler en los barrios de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El plantel ya se instaló en Mendoza para el partido de mañana 22:15. Pegará la vuelta a la Ciudad el sábado desde temprano
Gimnasia continúa con su preparación para el duelo de mañana ante Gimnasia de Mendoza como visitante. El plantel entrenó ayer por la tarde en Estancia Chica y luego viajó para el encuentro, donde llegó en las primeras horas del día. La principal duda de Fernando Zaniratto pasa por el armado del mediocampo.
El que tiene muchas chances de meterse en el once es Ignacio Miramón, pero el DT evalúa a quién reemplazará. El volante está mejor desde lo físico y luego de su buen ingreso ante el Pincha, es una opción casi fija para iniciar en Mendoza. Augusto Max es otro de los que tiene posibilidades de seguir en el equipo, luego de ser uno de los puntos altos del equipo en el clásico del Bosque. El uruguayo generó muchos quites y fue uno de los más regulares que tuvo Gimnasia.
Ante esta situación, Nicolás Barros Schelotto o Nacho Fernández podrían salir del once. El entrenador no quedó conforme con el funcionamiento que tuvo en ofensiva el equipo en el clásico, por lo que quiere mover algunas piezas.
LEA TAMBIÉN
Reedita un viejo choque con el Lobo del Parque
Barros Schelotto no tuvo un buen encuentro ante Estudiantes, pero al equipo le aporta mucho en la pelota parada. Mientras que Nacho no está en su mejor nivel, pero es un valor de referencia en el mediocampo. Estas dudas podrían terminar de disiparse hoy, ya que la idea de Zaniratto es tener definido el equipo antes del partido con el elenco mendocino.
Después, la defensa seguirá igual y el ataque, tampoco sufriría modificaciones más allá de la posibilidad de meter en el once a Agustín Auzmendi. Pese a su sequía goleadora, Marcelo Torres seguiría dentro del once.
Luego del entrenamiento en Abasto, el plantel viajó anoche a Mendoza. El vuelo salió desde Aeroparque a las 22.50 y el plantel llegó en las primeras horas del día al Hotel Hilton, que recién dejará el sábado por la mañana. Cabe recordar que por el paro nacional de hoy, Gimnasia tuvo que adelantar su vuelo a Mendoza. Hoy el plantel realizará su último entrenamiento antes del partido en el predio de FADEP (Fundación Amigos por el Deporte).
En la antesala al partido de mañana, Fernando Zaniratto dispuso que viajen los siguientes jugadores a Mendoza: Nelson Insfrán, Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro, Marcelo Torres, Julián Kadijevic, Gonzalo González, Juan Cortazzo, Gonzalo Errecalde, Matías Melluso, Nicolás Miramón, Diego Mastrángelo, Jeremías Merlo, Lucas Castro, Maximiliano Zalazar, Agustín Auzmendi y Jorge De Asís.
La Liga confirmó que Andrés Gariano será el árbitro del choque de mañana, acompañado por los asistentes Julio Fernández y Matías Balmaceda. En el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí