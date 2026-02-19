El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

Gimnasia continúa con su preparación para el duelo de mañana ante Gimnasia de Mendoza como visitante. El plantel entrenó ayer por la tarde en Estancia Chica y luego viajó para el encuentro, donde llegó en las primeras horas del día. La principal duda de Fernando Zaniratto pasa por el armado del mediocampo.

El que tiene muchas chances de meterse en el once es Ignacio Miramón, pero el DT evalúa a quién reemplazará. El volante está mejor desde lo físico y luego de su buen ingreso ante el Pincha, es una opción casi fija para iniciar en Mendoza. Augusto Max es otro de los que tiene posibilidades de seguir en el equipo, luego de ser uno de los puntos altos del equipo en el clásico del Bosque. El uruguayo generó muchos quites y fue uno de los más regulares que tuvo Gimnasia.

Ante esta situación, Nicolás Barros Schelotto o Nacho Fernández podrían salir del once. El entrenador no quedó conforme con el funcionamiento que tuvo en ofensiva el equipo en el clásico, por lo que quiere mover algunas piezas.

LEA TAMBIÉN Reedita un viejo choque con el Lobo del Parque

Barros Schelotto no tuvo un buen encuentro ante Estudiantes, pero al equipo le aporta mucho en la pelota parada. Mientras que Nacho no está en su mejor nivel, pero es un valor de referencia en el mediocampo. Estas dudas podrían terminar de disiparse hoy, ya que la idea de Zaniratto es tener definido el equipo antes del partido con el elenco mendocino.

Después, la defensa seguirá igual y el ataque, tampoco sufriría modificaciones más allá de la posibilidad de meter en el once a Agustín Auzmendi. Pese a su sequía goleadora, Marcelo Torres seguiría dentro del once.

Luego del entrenamiento en Abasto, el plantel viajó anoche a Mendoza. El vuelo salió desde Aeroparque a las 22.50 y el plantel llegó en las primeras horas del día al Hotel Hilton, que recién dejará el sábado por la mañana. Cabe recordar que por el paro nacional de hoy, Gimnasia tuvo que adelantar su vuelo a Mendoza. Hoy el plantel realizará su último entrenamiento antes del partido en el predio de FADEP (Fundación Amigos por el Deporte).

LOS QUE VIAJARON

En la antesala al partido de mañana, Fernando Zaniratto dispuso que viajen los siguientes jugadores a Mendoza: Nelson Insfrán, Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro, Marcelo Torres, Julián Kadijevic, Gonzalo González, Juan Cortazzo, Gonzalo Errecalde, Matías Melluso, Nicolás Miramón, Diego Mastrángelo, Jeremías Merlo, Lucas Castro, Maximiliano Zalazar, Agustín Auzmendi y Jorge De Asís.

LEA TAMBIÉN Ariel Broggi no tocaría demasiado para el duelo de mañana ante el Lobo

GARIANO, EL JUEZ

La Liga confirmó que Andrés Gariano será el árbitro del choque de mañana, acompañado por los asistentes Julio Fernández y Matías Balmaceda. En el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.