Opinión |Enfoque

Minerales críticos en los desechos electrónicos

Arunabh Saikia y Uzmi Athar

19 de Febrero de 2026 | 03:09
Edición impresa

Columnistas de AFP

Cientos de baterías descartadas repiquetean sobre una cinta transportadora hasta una trituradora en una planta remota en el norte de India, que recupera minerales críticos claves para las ambiciones geopolíticas del país en la inteligencia artificial.

India saca provecho del creciente sector de residuos electrónicos, extrayendo minerales críticos como litio y cobalto, utilizados en teléfonos inteligentes, aviones de combate, autos eléctricos y aparatos electrónicos de uso cotidiano.

Los temores globales sobre la hegemonía china en la producción de minerales críticos impulsó a India a intensificar la extracción de estos materiales esenciales en su campaña para convertirse en un centro mundial de inteligencia artificial.

Ante la creciente demanda y la capacidad limitada de su minería, el país volvió sus ojos a una fuente a menudo ignorada: las montañas de desechos electrónicos.

Baterías descartadas contienen litio, cobalto y níquel; las pantallas LED contienen germanio; las placas de circuito contienen platino y paladio; en los discos duros hay tierras raras. Estos residuos son considerados una “mina de oro” de minerales críticos.

India generó el año pasado casi 1,5 millones de toneladas de residuos electrónicos, según datos oficiales, aunque expertos creen que podría haber sido el doble.

En la enorme planta de Exigo Recycling, en el estado de Haryana (noroeste), una máquina convierte las baterías de monopatines electrónicos en un polvo negro.

El material se somete a un proceso químico para obtener un líquido color rojo vino que se filtra, se evapora y finalmente se transforma en litio.

“Oro blanco”, dice el científico jefe del sitio, mientras el polvo blanco es recogido en bandejas.

Plantas informales

Cálculos de la industria sugieren que esta “minería urbana” podría generar hasta 6.000 millones de dólares anuales.

Aunque es insuficiente para cubrir la demanda proyectada de India, los analistas creen que podría ayudar a absorber las perturbaciones de importación y fortalecer las cadenas de suministros.

Pero la mayoría de estos desechos es desmantelada en pequeños talleres informales que extraen metales de fácil venta como cobre y aluminio, sin aprovechar los minerales críticos.

La capacidad de reciclaje formal de India es limitada comparado con China y la Unión Europa, que han invertido en tecnologías avanzadas de recuperación y sistemas de trazabilidad.

Según el Instituto de Economía Energética y Análisis financiero, India “depende en un 100% de la importación” de minerales críticos como litio, cobalto y níquel.

Para cerrar esa brecha, el primer ministro Narendra Modi aprobó el año pasado un programa de 170 millones de dólares para impulsar el reciclaje formal de minerales críticos.

Bajo este programa, aumentó la transferencia de derechos electrónicos a recicladores registrados por el gobierno.

No obstante, la ONU dijo en una nota de octubre que más de 80% de los residuos electrónicos de India aún se procesan informalmente.

El centro de estudios NITI Aayog, apoyado por el gobierno indio, advirtió que el reciclaje organizado está rezagado tanto con las metas políticas como con el rápido aumento de los desechos.

Plagado de peligros

El reciclaje informal está repleto de peligros: las quemas al aire libre, los baños de ácido y el desmantelamiento sin protección. Los trabajadores están expuestos a gases tóxicos y contaminan el suelo y el agua.

Gran parte de los residuos electrónicos de India circula por canales informales, lo que provoca una “pérdida de minerales críticos”, afirmó Sandip Chatterjee, de Sustainable Electronics Recycling International.

“El sector informal indio aún es la columna vertebral de la recogida y clasificación de residuos”, declaró a la AFP.

En Seelampuri, un barrio pobre de Nueva Delhi y sede de los mayores centros de reciclaje de desechos electrónicos, los estrechos callejones rebosan de cables enmarañados y aparatos rotos.

“Las nuevas empresas se quedan apenas lo suficiente para la certificación, pero el resto viene a nosotros”, señaló Shabbir Khan, un comerciante local. “El negocio ha crecido, no ha bajado”.

Incluso la chatarra que llega a los recicladores formales, a menudo pasa primero por los informales, según Chatterjee.

Ecowork, la única ONG india autorizada para reciclar desechos electrónicos, brinda capacitación y espacios seguros de trabajo.

“Nuestra capacitación abarca el desmantelamiento y el proceso (completo) para los trabajadores informales”, indicó el gerente de operaciones, Devesh Tiwari.

Les enseñan sobre los peligros, el valor de los minerales críticos “y cómo hacerlo bien para que el material no pierda valor”.

En su planta en las afueras de Nueva Delhi, Rizwan Saifi desmantela un disco duro descartado y extrae un imán para enviar a un reciclador avanzado, que podrá obtener disprosio, un metal de tierras raras utilizado en la electrónica moderna.

“Antes solo nos importaba el cobre y el aluminio porque era lo que tenía valor alto en el mercado de chatarra”, comentó Saifi, de 20 años.

“Ahora conocemos el valor de este imán”.

 

