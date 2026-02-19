El ex príncipe Andrés fue liberado tras once horas detenido por vinculaciones al Caso Epstein

Tras once horas, el expríncipe Andrés de Inglaterra salió de la comisaría después de su detención en Norfolk por sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. "Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron", afirmó la policía local de Thames Valley en un comunicado que parece hacer referencia a su residencia en una finca que pertenece al rey Carlos III, en Sandringham.

Este arresto, sin precedentes en la historia de la familia real, coincidió con el 66 cumpleaños de Andrés y tras la noticia, su hermano, el rey Carlos III, expresó que "la justicia debe seguir su curso".

El exduque de York permaneció once horas en la en sede policial tras haber sido detenido por la mañana acusado de “mala conducta en el ejercicio de funciones oficiales” durante su etapa como enviado comercial, en relación con el Caso Epstein.

Más temprano, la policía británica detuvo este jueves 19 de febrero de 2026 al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público en relación con sus vínculos con el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Se trata de una detención que ocurre en medio de una investigación más amplia sobre documentos recientemente liberados que vinculan al antiguo miembro de la familia real con el fallecido delincuente sexual. Tras once horas, el hermano de Carlos III recuperó la libertad.

La operación se inició por la mañana en su residencia en Sandringham, en Norfolk, con la presencia de coche patrullas y agentes que actuaron para ponerlo bajo custodia policial. La fuerza policial Thames Valley Police confirmó que el arresto se realizó bajo sospecha de mala conducta en cargo público, aunque no identificó oficialmente al detenido, como suele exigirse por la ley británica.