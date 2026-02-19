"Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar: esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre"

Desde las 14, la Cámara de Diputados va a sesionar por el proyecto de reforma laboral
Desde las 14, la Cámara de Diputados va a sesionar por el proyecto de reforma laboral
Jueves de paro general en La Plata y todo el país: cómo funciona la Ciudad, lo que sí y lo que no
Bajan el dólar y la Bolsa, sube el riesgo país, pero el Central compra más
"Camaradas 2026": cómo operaba "La Jefa" del ingreso trucho al Servicio Penitenciario Bonaerense
Masiva oferta de empleo para trabajar en shows y eventos que se hagan en el Estadio Único de La Plata
Trágico choque en Berisso: en 2026 ya son 10 las víctimas fatales de tránsito en la Región
Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV: "Solo chequeos de rigor; su salud está bien"
VIDEO. Culpable: la Justicia de Kosovo condenó al asesino de la platense Clara Urdangaray
Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler en los barrios de La Plata
Levantaron el corte en la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires
Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
VIDEO. Un depravado se masturbó frente a una residencia de estudiantes en pleno centro de La Plata
VIDEO.- Juicio por Kim Gómez, Día 1: desgarrador relato de la mamá, Florencia Barboza
La Región contamina al país: entre el petróleo, los vehículos y la basura
Lollapalooza Argentina 2026: días, horarios y los shows destacados del festival
Sismo de 4.7 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos
Fuerte choque en la autopista Buenos Aires–La Plata: un herido fue trasladado al hospital
$5.000.000: el Súper Cartonazo, esta vez, terminará una casa
Los descuentos y promociones para este jueves 19 de febrero usando Cuenta DNI
Nublado y con chance de lluvias: así va a estar el clima este jueves 19 en La Plata
Una mujer intentó ingresar cocaína a la cárcel de Olmos y fue detenida
Zaira Nara viajó a los Juegos de Invierno: en bikini desafiando el frío italiano, las fotos
Indignación en Los Talas por la aparición de gatos muertos: sospechan envenenamiento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la antesala del paro nacional y la movilización convocada en los alrededores del Congreso, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, publicó un mensaje en sus redes sociales con un fuerte posicionamiento frente a la protesta.
“Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo. Pero el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, expresó la funcionaria.
El mensaje fue difundido horas antes de la concentración prevista en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, donde se espera una importante presencia de manifestantes.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que habrá un operativo especial para garantizar el orden público y permitir el desarrollo de la movilización, al tiempo que advirtieron que se actuará ante cualquier hecho de violencia o disturbios.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí