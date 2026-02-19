Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |Por la marcha frente al Congreso Nacional

"Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar: esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre"

"Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar: esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre"
19 de Febrero de 2026 | 13:02

Escuchar esta nota

En la antesala del paro nacional y la movilización convocada en los alrededores del Congreso, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, publicó un mensaje en sus redes sociales con un fuerte posicionamiento frente a la protesta.

“Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo. Pero el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, expresó la funcionaria.

El mensaje fue difundido horas antes de la concentración prevista en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, donde se espera una importante presencia de manifestantes.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que habrá un operativo especial para garantizar el orden público y permitir el desarrollo de la movilización, al tiempo que advirtieron que se actuará ante cualquier hecho de violencia o disturbios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Levantaron el corte en la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires

Jueves de paro general en La Plata y todo el país: cómo funciona la Ciudad, lo que sí y lo que no

Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes

Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler en los barrios de La Plata

Sismo de 4.7 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas

El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave

Epstein: nenas francesas de 12 años “de regalo” y un piso de lujo en París
Últimas noticias de Política y Economía

Desde las 14, la Cámara de Diputados va a sesionar por el proyecto de reforma laboral

Levantaron el corte en la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires

Jueves de paro general en La Plata y todo el país: cómo funciona la Ciudad, lo que sí y lo que no

Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos
Policiales
Una mujer intentó ingresar cocaína a la cárcel de Olmos y fue detenida
Trágico choque en Berisso: en 2026 ya son 10 las víctimas fatales de tránsito en la Región
Fuerte choque en la autopista Buenos Aires–La Plata: un herido fue trasladado al hospital
VIDEO. Culpable: la Justicia de Kosovo condenó al asesino de la platense Clara Urdangaray
VIDEO. Un depravado se masturbó frente a una residencia de estudiantes en pleno centro de La Plata
Espectáculos
Masiva oferta de empleo para trabajar en shows y eventos que se hagan en el Estadio Único de La Plata
Lollapalooza Argentina 2026: días, horarios y los shows destacados del festival
Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV: "Solo chequeos de rigor; su salud está bien"
Zaira Nara viajó a los Juegos de Invierno: en bikini desafiando el frío italiano, las fotos
El sorprendente proyecto que vuelve a unir a Érica Rivas y Flor Peña tras el distanciamiento en Casados con Hijos
Información General
Sismo de 4.7 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera
Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso
Tras eliminar el artículo de las licencias médicas, Diputados debate la reforma laboral este jueves
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Deportes
Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes
Merlos y Estudiantes, otro capítulo
En Boca hablan de Cetré pero nadie llama
El Pincha adelanta y ganó la Reserva
El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla