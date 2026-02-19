En la antesala del paro nacional y la movilización convocada en los alrededores del Congreso, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, publicó un mensaje en sus redes sociales con un fuerte posicionamiento frente a la protesta.

“Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo. Pero el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, expresó la funcionaria.

El mensaje fue difundido horas antes de la concentración prevista en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, donde se espera una importante presencia de manifestantes.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que habrá un operativo especial para garantizar el orden público y permitir el desarrollo de la movilización, al tiempo que advirtieron que se actuará ante cualquier hecho de violencia o disturbios.