El post Domínguez: Demichelis, el candidato principal

Estudiantes está en shock por la salida de Eduardo Domínguez. No pasaron ni tres horas de conocida la noticia por parte de los dirigentes cuando ya se reactivaron los caminos para buscar a su reemplazante. No será sencillo, como tampoco lo fue en 2011 encontrar un entrenador que se sentase en el banco de suplentes que antes tuvo a Alejandro Sabella.
El principal apuntado es Martín Demichelis, con perfil europeo y un paso regular por River en donde tuvo la difícil misión de reemplazar a Marcelo Gallardo. Nunca pudo hacer olvidar al Muñeco y tras menos de un año se tuvo que ir. Según se supo ya hay negociaciones iniciadas con su representación.
El otro candidato es Martín Palermo, que tiene deseo de ser DT del Pincha y está sin trabajo. Pero desde su entorno aseguraron que nadie lo llamó.
Más atrás en la consideración aparece Cristian González, amigo de la Brujita Verón y ex entrenador de Rosario Central, Unión y Platense.
Sea quien sea tiene un gran plantel, varias competencias por delamnte pero algo muy dificil de manejar: hacer olvidar a Eduardo Domínguez.
Domínguez se va de Estudiantes: la noticia que sacude al Mundo Pincha
Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes
