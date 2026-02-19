Masiva oferta de empleo para trabajar en los shows y eventos que se hagan en el Estadio Único de La Plata

Desde las 14, la Cámara de Diputados va a sesionar por el proyecto de reforma laboral
De cara a la reapertura y la realización de recitales y distintos eventos en el Estadio Único Diego Armando Maradona, próximo a una gran renovación, lanzaron una convocatoria masiva para cubrir puestos eventuales vinculados a la organización y atención al público. Se espera que a partir de mitad de año haya shows.
Según le informaron a El Día, la búsqueda es impulsada por la consultora platense Bienestar Corporativo, que trabaja junto a Universo Jiménez y está a cargo de la selección de personal para los espectáculos que se desarrollarán en el estadio de la Ciudad.
Según se informó, la misma será responsable del personal afectado a los distintos eventos que se realizarán de manera eventual en el predio. En ese marco, se abrió la inscripción para cubrir múltiples vacantes que puede favorecer a quienes vivan en La Plata, Berisso, Ensenada o zonas aledañas.
Los puestos a cubrir son barras (front, armador y runner), cajero o cajera, cocina, limpieza, facilitadores y armado y desarme de estructura de barra. La convocatoria está dirigida a personas que residan en la Ciudad o en zonas cercanas.
Entre los requisitos y preguntas del formulario se incluyen experiencia previa y conocimientos sobre manipulación segura de alimentos, con referencias a normativas de ANMAT, entre otros puntos.
Las personas interesadas deben completar un formulario de inscripción online para participar del proceso de selección.
