Sismo de 4.7 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas

Un sismo de magnitud 4,7 en la escala de Richter se sintió ayer en la Costa Atlántica, con repercusión perceptible en sectores de Mar del Plata, generando sorpresa entre vecinos y turistas por el movimiento del suelo registrado en la zona. Según registros internacionales de actividad sísmica, el movimiento ocurrió esta mañana de 19 de febrero, con una magnitud preliminar de 4,7 y profundidades significativas que lo ubican a casi 200 kilómetros de las costas de La Feliz.
El fenómeno, aunque moderado, fue percibido por habitantes y visitantes de la ciudad balnearia, especialmente quienes se encontraban en edificios o estructuras altas, provocando que algunos salieran a la calle ante la sensación de vibración.
Este tipo de eventos no suele ser frecuente en la costa atlántica bonaerense, donde la actividad sísmica es en general baja comparada con otras regiones del país situadas más cerca de la zona de subducción de placas, como Cuyo o el noroeste argentino.
Los sismos ocurren por la liberación de energía acumulada en las fallas de la corteza terrestre y pueden sentirse a grandes distancias dependiendo de su magnitud y profundidad. Aunque no se registraron daños materiales ni víctimas asociadas a este evento, la percepción del movimiento generó consultas y comentarios en redes sociales entre quienes estuvieron en la ciudad al momento del temblor.
Especialistas en sismología reiteran que la costa atlántica argentina no está exenta de sentir eventos sísmicos leves como este, pero que su intensidad suele ser baja y no conlleva riesgo significativo para la población, aunque siempre es importante estar informado sobre cómo actuar en caso de movimientos más fuertes.
