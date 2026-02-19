Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Muerte de Sofía Devries mientras hacía buceo: qué reveló la autopsia
19 de Febrero de 2026 | 16:06

El informe preliminar de la autopsia a Sofía Devries, la joven que murió tras realizar una práctica de buceo en la ciudad de Puerto Madryn, confirma que falleció por ahogamiento. La mujer fue hallada sin vida este miércoles tras intensos operativos de Prefectura Naval en el mar.

Periodistas locales confirmaron que los exámenes forenses revelaron que Devries murió por asfixia por sumersión, ahogamiento. A su vez, un dato revelador, es que el cuerpo de la joven no presenta signos de criminalidad de terceros.

Pese a este dato aportado por la forense a cargo, Vanina Botta, los investigadores continuarán con la pesquisa con el objetivo de determinar “si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros”.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial detallaron que se busca establecer “si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles”. Para poder saber qué ocurrió, se lleva a cabo una investigación objetiva y técnica, basada en pericias, testimonios y protocolos de actuación.

 

