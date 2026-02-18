Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |EL INSOSPECHADO PESO DE NUESTROS RASTROS EN INTERNET

Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera

El gobierno de Estados Unidos revisa la huella digital de los solicitantes antes de otorgarles su aprobación. Likes, posteos y hasta viejas fotos olvidadas pueden derivar en un rechazo. Qué contenidos activan alarmas

Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera
18 de Febrero de 2026 | 23:59
Edición impresa

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 ya empezó. Miles de argentinos sueñan con estar en Estados Unidos cuando juegue la selección. Y en ese afán crece la gestión de visas para poder viajar; un requerimiento que hoy contempla cierto aspecto no oficial pero que pesa cada vez más: nuestra huella en internet.

Desde 2019, todos los solicitantes —inmigrantes y no inmigrantes— deben informar sus identificadores de redes en los formularios. No se trata de un requisito opcional: es parte del proceso de seguridad. Y es que, como aclaran desde la Embajada, la visa estadounidense constituye “un privilegio, no un derecho”.

La revisión de la huella digital del aspirante a obtenerla no termina cuando éste presenta la solicitud. El control es continuo: durante el trámite, al otorgarse la visa y a lo largo de toda su vigencia.

El control no es igual para todos los tipos de visa. Las exigencias varían según el motivo del viaje. En el caso de las visas de estudiante (F, M y J), desde junio de 2025 los solicitantes deben mantener sus perfiles en modo público. Para quienes tramitan visas laborales H-1B y H-4, la obligación rige desde diciembre. En cambio, los solicitantes de turismo (B1/B2) deben informar sus redes sociales, pero por ahora no están obligados a dejarlas abiertas.

Contar con una visa vigente no garantiza quedar fuera de revisión. Una publicación conflictiva puede activar preguntas adicionales, generar demoras o incluso derivar en una entrevista más exhaustiva.

LAS “RED FLAGS”

Existen contenidos que encienden alertas de inmediato. Entre ellos se encuentran los discursos de odio o expresiones antisemitas, las manifestaciones de apoyo a organizaciones consideradas terroristas y los posibles indicios de haber excedido el tiempo permitido en Estados Unidos.

Al analizar las redes de los solicitantes, el gobierno estadounidense también evalúa su posible participación en protestas o activismo catalogado como “sensible” y hasta publicaciones que sugieran intención de migrar de manera irregular.

Un posteo antiguo, una ironía mal interpretada o un “like” polémico difícilmente sean determinantes por sí solos. Pero pueden convertirse en el punto de partida de una revisión más profunda y de preguntas incómodas frente al oficial consular.

HECHA LA LEY, HECHO EL NEGOCIO

En ese escenario surgió un nuevo negocio: escáneres digitales con inteligencia artificial que prometen mostrar a los interesados cómo los ve el algoritmo antes de que lo haga un oficial consular. Uno de ellos es Social Mirror, creado por el argentino Matías Simone, cofundador de WeCheck AI.

La herramienta pide que las redes estén en modo público para poder analizarlas. Luego rastrea publicaciones, likes, compartidos, menciones y apariciones en distintos perfiles. No borra nada. No entra a mensajes privados. Pero marca las famosas banderas rojas o “red flags”. El usuario decide qué hacer después: borrar, editar o dejar todo como está.

Con la proximidad del Mundial 2026 crecen las consultas, aumentan los escaneos digitales y se multiplica la preocupación por revisar la propia huella en internet antes de pedir turno en la Embajada.

Las empresas que ofrecen estos análisis ajustan sus tarifas según el país. En Argentina, un escaneo básico cuesta entre 15.000 y 19.000 pesos y el resultado puede estar listo en apenas cinco minutos.

El hecho es que las redes sociales dejaron de ser únicamente un ámbito de expresión personal o entretenimiento para formar parte del ecosistema de control. Es así que lo que alguna vez fue un comentario hecho al pasar puede transformarse en un elemento a ser evaluado que nos juegue en contra en un proceso oficial.

CUIDADO CON LOS POSTEOS
Las redes dejaron de ser sólo un ámbito de expresión para integrar un ecosistema de control

 

CONTENIDOS QUE ENCIENDEN ALERTAS

Discursos de odio o expresiones antisemitas.

Manifestaciones de apoyo a organizaciones consideradas terroristas.

Indicios de haber excedido el tiempo permitido en Estados Unidos.

Participación en protestas o activismo catalogado como “sensible”.

Publicaciones que sugieran intención de migrar de manera irregular.

