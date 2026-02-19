Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Mercados en calma

Bajan el dólar y la Bolsa, sube el riesgo país, pero el Central compra más

Bajan el dólar y la Bolsa, sube el riesgo país, pero el Central compra más
19 de Febrero de 2026 | 02:31
Edición impresa

El dólar oficial extendió sus retrocesos en el comienzo de esta semana acotada, producto de los feriados por el Carnaval. Se espera que el BCRA continúe con su racha compradora, en pleno ingreso de divisas producto de la colocación de deuda privada y provincial en el exterior.

El dólar mayorista cerró a $1.396, $3,50 por debajo del cierre anterior y amplió la brecha contra el techo de la banda en 14,1%, que hoy es de $1.592,79. Por su parte, el dólar minorista que vende el Banco Nación se vendió estable a $1.420, mientras que el promedio que realiza el BCRA, el tipo de cambio se encuentra a $1.425,7.

En el sector informal, el dólar blue cotizó a $1.435, con una baja de 0,4%, mientras que el dólar cripto, el único tipo de cambio que operó durante los feriados, quedó a $1.455,72 , según Bitso. En el sector financiero, el dólar MEP bajó a $1.413,88, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cayó a $1.454,54, un 0,6%.

En el tramo de futuros, la mayoría de las operaciones fueron a la baja, con caídas de hasta 0,4% en el tramo de mayo. Para marzo, se proyecta un dólar a $1.447.

En ese contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 31 ruedas consecutivas con resultado comprador, tras concretar una adquisición de U$S80 millones. Desde el comienzo de 2026, la autoridad monetaria suma más de U$S2.100 millones, lo que representa más del 20% del objetivo anual de reservas fijado.

Luego del Carnaval, la Bolsa porteña retomó sus actividades y los resultados para las acciones locales fueron malos, mientras que el riesgo país volvió a subir y se alejó de la zona de los 500 puntos.

LE PUEDE INTERESAR

Una automotriz frena su producción en El Palomar por baja en las ventas

LE PUEDE INTERESAR

En medio del tratamiento, Milei viajó a Estados Unidos

Tras dos días sin actividades por el feriado festivo, la Bolsa de Buenos Aires registró resultados negativos en sus principales acciones. Con pérdidas que superaron el 8%, Sociedad Comercial del Plata (8,56%), Metrogas (-5,56%) y Cresud (-5,34%) lideraron las pérdidas en un panel completamente teñido de rojo.

El S&P Merval perdió 3,3% y se ubicó en los 2.723.175,02 puntos.

En cuanto a la Bolsa de Wall Street, los principales activos estadounidenses culminaron con subas: Dow Jones (0,2%), Nasdaq (0,8%) y S&P 500 (0,5%). En cuanto a los ADRs, el panorama fue mixto con pérdidas de hasta 2,5% y ganancias que quedaron al borde del 4%.

Con respecto a los títulos públicos, la tendencia fue negativa con retrocesos de hasta 2,3% (AL41). Es por eso que el riesgo país se alejó de la zona de los 500 puntos y culminó en 515 unidades básicas, 4 puntos más que el martes (0,8%).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”

Por el paro, suspenden las carreras en el Hipódromo

Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera

Seguirá preso el imputado de un embiste fatal en 96 y 3

Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes

Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso

La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto

En Boca hablan de Cetré pero nadie llama
Últimas noticias de Política y Economía

Paro general en el país: los alcances que tendrá la medida

Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos

De la pequeña fábrica a las camisetas de Boca y River: la historia de FATE

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
Información General
Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera
Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso
Tras eliminar el artículo de las licencias médicas, Diputados debate la reforma laboral este jueves
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización
Espectáculos
Fiesta en las salas: desde hoy, ir al cine saldrá menos que tres empanadas
Noelia Balbo: la actriz platense que cumple sueños en Barcelona
“Somos como hermanos”: el Cuarteto Cedrón vuelve a sonar
John Malkovich llega al país con una obra teatral
Santi Maratea fue acusado de fraude en una colecta y saltó indignado
Policiales
El Juicio, Día: desgarrador relato de Florencia, la mamá de Kim Gómez
“No voy a poder perdonar a los asesinos, revivir todo es cruel”
Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
Coletazos en la causa por el ingreso trucho al SPB
Deportes
Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes
Merlos y Estudiantes, otro capítulo
En Boca hablan de Cetré pero nadie llama
El Pincha adelanta y ganó la Reserva
El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla