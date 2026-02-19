Bajan el dólar y la Bolsa, sube el riesgo país, pero el Central compra más

La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
El dólar oficial extendió sus retrocesos en el comienzo de esta semana acotada, producto de los feriados por el Carnaval. Se espera que el BCRA continúe con su racha compradora, en pleno ingreso de divisas producto de la colocación de deuda privada y provincial en el exterior.
El dólar mayorista cerró a $1.396, $3,50 por debajo del cierre anterior y amplió la brecha contra el techo de la banda en 14,1%, que hoy es de $1.592,79. Por su parte, el dólar minorista que vende el Banco Nación se vendió estable a $1.420, mientras que el promedio que realiza el BCRA, el tipo de cambio se encuentra a $1.425,7.
En el sector informal, el dólar blue cotizó a $1.435, con una baja de 0,4%, mientras que el dólar cripto, el único tipo de cambio que operó durante los feriados, quedó a $1.455,72 , según Bitso. En el sector financiero, el dólar MEP bajó a $1.413,88, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cayó a $1.454,54, un 0,6%.
En el tramo de futuros, la mayoría de las operaciones fueron a la baja, con caídas de hasta 0,4% en el tramo de mayo. Para marzo, se proyecta un dólar a $1.447.
En ese contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 31 ruedas consecutivas con resultado comprador, tras concretar una adquisición de U$S80 millones. Desde el comienzo de 2026, la autoridad monetaria suma más de U$S2.100 millones, lo que representa más del 20% del objetivo anual de reservas fijado.
Luego del Carnaval, la Bolsa porteña retomó sus actividades y los resultados para las acciones locales fueron malos, mientras que el riesgo país volvió a subir y se alejó de la zona de los 500 puntos.
Tras dos días sin actividades por el feriado festivo, la Bolsa de Buenos Aires registró resultados negativos en sus principales acciones. Con pérdidas que superaron el 8%, Sociedad Comercial del Plata (8,56%), Metrogas (-5,56%) y Cresud (-5,34%) lideraron las pérdidas en un panel completamente teñido de rojo.
El S&P Merval perdió 3,3% y se ubicó en los 2.723.175,02 puntos.
En cuanto a la Bolsa de Wall Street, los principales activos estadounidenses culminaron con subas: Dow Jones (0,2%), Nasdaq (0,8%) y S&P 500 (0,5%). En cuanto a los ADRs, el panorama fue mixto con pérdidas de hasta 2,5% y ganancias que quedaron al borde del 4%.
Con respecto a los títulos públicos, la tendencia fue negativa con retrocesos de hasta 2,3% (AL41). Es por eso que el riesgo país se alejó de la zona de los 500 puntos y culminó en 515 unidades básicas, 4 puntos más que el martes (0,8%).
