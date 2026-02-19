Se suicidó en una cárcel de La Plata el acusado de matar a su hijo en Lomas de Zamora

El hombre de 52 años acusado de matar a su hijo de 8 años en Lomas de Zamora se suicidó en la Unidad nº 34 de Melchor Romero. En La Plata, el sujeto esperaba por el juicio oral.

Ruffo se sometería a juicio por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y con el fin de causar sufrimiento a su cónyuge” de su hijo de 8 años. El deceso, señalaron fuentes oficiales, habría sido en horas de la tarde de este miércoles.

El parte policial señaló que “siendo las 17:10 hs se constató el óbito de Ruffo Alejandro”. El cuerpo ya sin vida estaba en el interior de la celda.

El caso

El hombre fue detenido a principios de agosto del año pasado, acusado de asesinar a puñaladas a su hijo de 8 años en una vivienda del partido bonaerense de Lomas de Zamora. Fuentes policiales informaron que una mujer, identificada como Natalia Andrea, de 41 años, llamó al 911 para denunciar que no podía comunicarse con su expareja, motivo por el cual personal policial concurrió al domicilio situado en la calle Díaz Vélez 192.

En ese contexto, al no responder a los llamados, los uniformados decidieron ingresar en la vivienda por razones de urgencia y necesidad y encontraron a Ruffo en el living con manchas de sangre y una herida de arma blanca en el abdomen. Al entrar a la habitación matrimonial, los efectivos hallaron a un menor, de nombre Enzo, quien también presentaba una herida cortante, por lo que se solicitó la inmediata presencia del SAME, que constató su deceso.

Por su parte, se efectuó la derivación de Ruffo al Hospital Gandulfo, donde fue intervenido quirúrgicamente y quedó aprehendido tras la orden de la UFI N° 2 por el delito de homicidio agravado por el vínculo.