Domínguez se va de Estudiantes: la noticia que sacude al Mundo Pincha

La noticia que sacude al mundo Pincha: Eduardo Domínguez se va de Estudiantes. Al menos así lo aseguran los medios brasileños y los dirigentes albirrojos consultados por este medio. Mañana dirigiría su último partido como entrenador del plantel, si es que así se lo permiten porque el ánimo no es el mejor puertas adentro. No se lo esperaba la secretaría técnica.
Sorpresiva e inesperada. La noticia que se originó esta mañana cuando, según informaron desde Estudiantes, el propio Domínguez les informó que se marcha del Club luego de casi tres años de trabajo. Por estas horas se resuelven cuestiones legales de su desvinculación. Nadie contó, por ahora, qué sucedió puertas adentro. Ni los motivos de su sorpresiva decisión. Los jugadores referentes se habrían enterado la noche del miércoles.
Todo indica que aceptó la oferta del Atlético Mineiro, que le duplica su sueldo, y entonces tendrá su esperada experiencia en el fútbol de Brasil. Y hoy se lo dijo a los dirigentes que estuvieron en la práctica matutina. El propio presidente Juan Sebastián Verón estuvo al tanto desde el primer minuto de las negociaciones con el club de Belo Horizonte, que pagará un millón de dólares de la cláusula de rescisión.
La salida, en el fondo, también trae una relación degastada a nivel interno, la venta de jugadores clave como Santiago Ascacibar y Cristian Medina y una importante deuda que el Club mantiene con él. Además la certeza que sin la venta de Edwuin Cetré no habrá dinero para que el propio Estudiantes asuma el compromiso asumido en enero cuando renovó contrato por tres temporadas.
En el Country el horno no está para bollos. Lo mismo en las redes sociales. Da toda la sensación que más allá de los problemas que pudieron aumentarse en las últimas semanas no era el momento para alejarse del plantel. Lo hubiera decidido en diciembre luego de la consagración en el Torfeo de Campeones. En medio del torneo y antes del debut en la Copa Libertadores parece desacertado. Habrá que esperar conocer su versión.
Está claro que recién se toma conocimiento de esta noticia, que podría tener más coletazos como renuncias, ya se busca un reemplazante: los máximos candidatos son Martín Demichelis y Martín Palermo. Y algunos creen que por la amistad que tiene la Brujita con el Kily González también se suma a la lista.
