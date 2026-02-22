Peligro en la vereda: le puso pinches al cantero

El cantero que mete miedo y lastima en la zona de 14 y 41 / El Dia

Con el aparente fin de evitar que los perros y gatos arruinen las plantas de la vereda, en una casa de 14 entre 41 y 42 habrían tomado la determinación de colocar pinches del estilo de los que van sobre las paredes medianeras, decisión que generó quejas entre vecinos y propietarios de mascotas.

Según trascendió, la decisión buscaría evitar las heces y orina, especialmente de los perros. Como el cantero forma parte de la vía pública y está al ras de la vereda, aparecieron cuestionamientos por el riesgo que representa tanto para los animales como para las personas.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales luego de que el reconocido rescatista animal Ezequiel Kelo las difundiera con un duro mensaje, alertando sobre el peligro de los elementos punzantes colocados a lo largo del borde del cantero.

Una frentista aseguró que ya hubo una persona herida: “A una chica le tuvieron que dar 5 puntos en la pierna por esa estupidez que hicieron”, relató.

El episodio también abrió el debate sobre los límites entre el cuidado de la propiedad privada y la seguridad en espacios públicos.