Murió Javier "Pipo" Marín, hombre de confianza de Chiqui Tapia e histórico dirigente del fútbol del ascenso

marín junto a tapia y toviggino / archivo

25 de Febrero de 2026 | 15:48

El fútbol argentino atraviesa horas de conmoción tras conocerse el fallecimiento de Javier Francisco “Pipo” Marín, vicepresidente del Club Atlético Acassuso y vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

Marín era una figura muy vinculada a la vida institucional del club de San Isidro y participaba activamente en la estructura dirigencial de la casa madre del fútbol argentino, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Desde la Conmebol expresaron su pesar mediante un mensaje en redes sociales: “La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Javier Francisco ‘Pipo’ Marín, Vicepresidente del Club Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de la AFA. Condolencias a familiares y amigos. QEPD.”

Por su parte, la AFA también manifestó su dolor a través de un comunicado difundido en X bajo el hashtag #ProfundoDolor: “La AFA, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Javier Francisco ‘Pipo’ Marín, Vicepresidente del Club Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de esta Asociación”. El mensaje fue replicado por múltiples instituciones del fútbol argentino.

Marín se había consolidado como un dirigente cercano al día a día del club y con fuerte presencia en las reuniones del Comité Ejecutivo. Su partida genera un profundo impacto en el ámbito dirigencial y en el ascenso argentino, donde Acassuso tiene una activa participación. Familiares, amigos y colegas lo despidieron con mensajes de afecto y reconocimiento a su trayectoria.

Marín fue abogado y empresario, y ganó peso político dentro del fútbol a partir de su vínculo con el sector televisivo y la reorganización comercial del campeonato argentino. Fue una de las figuras clave durante la transición dirigencial que atravesó la AFA entre 2015 y 2017, cuando la entidad vivía una fuerte crisis institucional.

Dentro de la AFA ocupó cargos ejecutivos relevantes y participó en la conducción durante el proceso de normalización impulsado por FIFA y Conmebol. En ese contexto trabajó junto al Comité Regularizador designado tras el final del ciclo de Luis Segura y el fallido empate electoral entre Segura y Tinelli.

