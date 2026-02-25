Murió Javier "Pipo" Marín, hombre de confianza de Chiqui Tapia e histórico dirigente del fútbol del ascenso

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones confirmadas, hora y TV
Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones confirmadas, hora y TV
Tren Roca a La Plata con demoras y cancelaciones por accidente en Berazategui
Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata
La IGJ pidió designar veedores en la AFA por “graves irregularidades” y falta de documentación
VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata
Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV
Empresario admitió que "robábamos con el precio de los neumáticos" y Milei salió a criticarlo
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
La historia del Teatro Argentino de La Plata, en un video que recrea sus inicios, incendio, restos fósiles y presente
Crimen de Fernando Báez Sosa: solicitaron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi
Siete robos en el año para un jardín de La Plata que funciona en containers
Tenso cruce en vivo: Tamara Pettinato se negó a hablar con Cinthia Fernández
La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá
VIDEO.- Denuncian que el pasto y la tierra "se comen" la bicisenda del camino a Arana
"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes
Gimnasia apoyó el paro del fútbol: qué dice el comunicado en defensa de la AFA
En un robo armado en un lavadero de La Plata, se llevaron una VW Amarok V6 valuada en casi $60 millones
Murió Javier "Pipo" Marín, hombre de confianza de Tapia e histórico dirigente del ascenso
Se conoció el millonario impacto económico de la banda del Indio Solari en La Plata
Piden ayuda para el Hogar Granja Esperanza que se incendió en Melchor Romero y dejó cinco heridos
Estatales: salió el cronograma de pago a los haberes de febrero
Alerta por crecida del Río de la Plata este miércoles en la Región: a qué hora se registrará el pico de marea
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Chau al Shimy y al Sancorito: quebró una empresa láctea bonaerense y 180 trabajadores quedan en la calle
Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado: el impacto político y en el Congreso
Trump se tiró flores y afirmó que es la "era dorada" de EE UU: "Más fuerte que nunca"
Violento robo a una maestra en una escuela de La Plata: le apuntaron con un arma y le vaciaron las cuentas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El fútbol argentino atraviesa horas de conmoción tras conocerse el fallecimiento de Javier Francisco “Pipo” Marín, vicepresidente del Club Atlético Acassuso y vocal del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.
Marín era una figura muy vinculada a la vida institucional del club de San Isidro y participaba activamente en la estructura dirigencial de la casa madre del fútbol argentino, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Desde la Conmebol expresaron su pesar mediante un mensaje en redes sociales: “La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Javier Francisco ‘Pipo’ Marín, Vicepresidente del Club Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de la AFA. Condolencias a familiares y amigos. QEPD.”
Por su parte, la AFA también manifestó su dolor a través de un comunicado difundido en X bajo el hashtag #ProfundoDolor: “La AFA, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Javier Francisco ‘Pipo’ Marín, Vicepresidente del Club Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de esta Asociación”. El mensaje fue replicado por múltiples instituciones del fútbol argentino.
Marín se había consolidado como un dirigente cercano al día a día del club y con fuerte presencia en las reuniones del Comité Ejecutivo. Su partida genera un profundo impacto en el ámbito dirigencial y en el ascenso argentino, donde Acassuso tiene una activa participación. Familiares, amigos y colegas lo despidieron con mensajes de afecto y reconocimiento a su trayectoria.
Marín fue abogado y empresario, y ganó peso político dentro del fútbol a partir de su vínculo con el sector televisivo y la reorganización comercial del campeonato argentino. Fue una de las figuras clave durante la transición dirigencial que atravesó la AFA entre 2015 y 2017, cuando la entidad vivía una fuerte crisis institucional.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- Furor por Di María en La Plata en la previa de Gimnasia y Central
Dentro de la AFA ocupó cargos ejecutivos relevantes y participó en la conducción durante el proceso de normalización impulsado por FIFA y Conmebol. En ese contexto trabajó junto al Comité Regularizador designado tras el final del ciclo de Luis Segura y el fallido empate electoral entre Segura y Tinelli.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí