Se conoció el millonario impacto económico de la banda del Indio Solari en La Plata

La Municipalidad de La Plata dio a conocer el balance económico que dejaron los recitales brindados en diciembre pasado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari. Durante las presentaciones del 6 y 7 de diciembre en el Estadio "Diego Armando Maradona", miles de espectadores se congregaron para protagonizar "el pogo más grande del mundo".
Según informó el Observatorio de Datos Productivos, dependiente de la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica, la masiva afluencia de público impactó positivamente en sectores como el comercio, la gastronomía, el alojamiento, el transporte y diversos servicios. Estos eventos no solo contribuyeron al desarrollo local, sino que consolidaron a la capital bonaerense como una sede clave para espectáculos de gran magnitud.
En total, los shows convocaron a 97 mil personas, de las cuales el 90 % provino de otras localidades. De ese universo de visitantes, se estima que el 62 % llegó desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, mientras que el resto representó a otras 13 provincias del país. Además, el informe destacó que el 44 % de los asistentes concurrió en pareja o de a dos personas.
Respecto al perfil del visitante, se registraron 12.000 turistas (quienes pernoctaron al menos una noche en la ciudad) y 75.000 excursionistas, quienes asistieron al evento sin quedarse a dormir.
De acuerdo con el relevamiento, el gasto promedio por persona fue de $74.000, lo que generó un consumo total de $6.600 millones, cifra que no incluye el valor de las entradas a los conciertos.
El informe también detalló que el 58 % de los turistas contrató algún tipo de alojamiento, con una estadía promedio de 1,7 días. Asimismo, el 40 % de los visitantes realizó actividades adicionales en la ciudad, fortaleciendo el circuito turístico local. Un dato relevante destacado por el Observatorio fue que la mitad de esos turistas visitaba La Plata por primera vez.
