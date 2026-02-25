Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado:el impacto político y en el Congreso

En la sesión preparatoria, La Libertad Avanza cedió la vicepresidencia principal del Senado a los gobernadores peronistas aliados y asestó un fuerte golpe al Bloque Justicialista que responde a la expresidenta Cristina Kirchner, al dejar sin representación al peronismo en la conducción del cuerpo.

Es la primera vez desde el regreso de la democracia que la principal fuerza opositora no tendrá un senador en el esquema de autoridades de la Cámara alta, lo que demuestra el grado de enfrentamiento entre LLA y ese sector del Justicialismo

De esta manera, la jujeña peronista Carolina Moises, cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quedó en la vicepresidencia que hasta diciembre ocupaba la kirchnerista Silvia Sapag.

La decisión fue anunciada por la presidenta del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, quien propuso la reelección de Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado; de la radical Carolina Losada como vicepresidente segunda y de Alejandra Vigo y de la propia Moisés en la vicepresidencia.

Burla y réplica

Bullrich se burló luego del kirchnerismo tras quitarle a esa fuerza las autoridades del Senado. “Ups”, fue la onomatopeya derivada del idioma inglés que la exministra de Seguridad utilizó en su cuenta de la red social X para comentar la maniobra política del oficialismo y dejar en ridículo al bloque presidido por José Mayans. La chicana de Bullrich ocurrió luego de que La Libertad Avanza le entregara la vicepresidencia primera del Senado a Carolina Moisés, perteneciente a Convicción Federal, el bloque de gobernadores de extracción justicialista cercanos a Javier Milei que acaba de escindirse del interbloque peronista.

La decisión de los libertarios fue rechazada por Mayans, quien denunció un “atropello” de parte del oficialismo, pero señaló que no le llamó la atención la decisión de Bullrich “teniendo en cuenta que atropella sin ningún problema y está acostumbrada no a respetar la ley y el reglamento”.

Bullrich justificó ante los periodistas que “ofrecimos la vicepresidencia a Moisés para afianzar una mayoría de 47 senadores”.

“Nosotros creemos que el gobierno está construyendo una mayoría, construyendo gobernabilidad, sacando leyes muy importantes, y eso significa que aquellos senadores que quieran acompañar esta propuesta reformista que tiene el gobierno, son los que nosotros creemos que tienen que estar ocupando esos cargos. Esa esa vicepresidencia era para un miembro del Partido Justicialista, eso fue respetado porque Moisés viene del PJ”, chicaneó.

Cerca de los dos tercios

Y adías de tratar leyes claves -como la reforma laboral y los cambios en el Régimen Penal Juvenil- la exministra conformó una nueva mayoría de 44 senadores con la UCR, Pro, Provincias Unidas, bloques provinciales de Misiones, Salta, Chubut, Santa Cruz, Tucumán y Neuquén, y ahora sumó otros tres legisladores de Convicción Federal.

Con esa nueva mayoría no solo tiene garantizado el quórum sino que se acerca a los dos tercios, ya que quedó a un voto de lograr ese objetivo.

Mientras, la decisión del oficialismo generó una reacción airada del kirchnerismo, que con 25 miembros no tendrá, como se dijo, ningún representante en la mesa de conducción del Senado.

Cómo fue la votación

La propuesta del oficialismo para designar las nuevas autoridades tuvo 45 votos a favor; 24 en contra y la abstención del catamarqueño Guillermo Andrada, que no avaló el acuerdo entre Moisés y Bullrich.

Respaldaron la designación de las autoridades 21 senadores de LLA; 9 de la UCR -estuvo ausente Maximiliano Abad-; tres del PRO; dos del Frente de la Concordia Social; dos de Moveré por Santa Cruz; dos de Convicción Federal; dos de Provincias Unidas y los monobloques de Independencia, Despierta Chubut, Primero los Salteños y La Neuquenidad.

En tanto, votaron en contra 20 del Bloque Justicialista -se ausentó Juan Manzur; dos de Justicia Social Federal y dos del Frente Cívico de Santiago del Estero.

En el último tramo de la sesión, el Senado aprobó la designación de los tres representantes de la Auditoria General de la Nación (AGN), de los cuales uno correspondió a La Libertad Avanza, otro al Bloque Justicialista y otro a la UCR. Se trata del libertario Mariano Piazza, el justicialista Javier Fernández y el radical y ex senador Luis Naidenoff, respectivamente.