Política y Economía

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Es en el caso que el Senado convierta en ley la reforma laboral que tratará el viernes

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son
25 de Febrero de 2026 | 07:11

Escuchar esta nota

Este viernes, el Senado se encamina a convertir en ley el proyecto de reforma laboral, el cual contempla un alivio impositivo clave para el consumo. La iniciativa propone la eliminación de los impuestos internos, conocidos como impuestos "al consumo" o "al lujo", lo que podría derivar en una reducción inmediata de precios en sectores estratégicos.

De aprobarse, la medida entraría en vigencia el primer día del mes siguiente a la publicación de la ley. Sin embargo, el beneficio para el bolsillo del consumidor final dependerá exclusivamente de si las empresas deciden trasladar la baja tributaria a sus listas de precios.

El proyecto estipula la quita total de alícuotas en diversos servicios y bienes de consumo. Los principales sectores beneficiados son:

- Telefonía celular y satelital: se elimina el tributo del 5% (que llega al 5,263% en factura).

- Autos de gama media y alta: los vehículos con un valor superior a los 103 millones de pesos, que hoy pagan una alícuota del 18%, quedarían exentos.

- Seguros: desaparecen los gravámenes del 1% en coberturas generales y del 2,5% en accidentes de trabajo.

- Bienes suntuarios y embarcaciones: joyas, relojes, aviones y barcos dejarán de tributar el 20% actual.

Especialistas del mercado anticipan que el efecto más visible se dará en las concesionarias. Aunque la quita no es lineal, ya que el impuesto se aplica a la salida de fábrica y no sobre el precio de venta final, se estima que los precios de lista podrían retroceder entre un 10% y un 15%, lo que significaría un baja de hasta 15 millones de pesos.

Este reacomodamiento podría generar un "efecto derrame", presionando a la baja los precios de categorías inferiores y camionetas para mantener la competitividad de la escala comercial.

A diferencia de otras experiencias históricas (como la baja del IVA en 2019), expertos sostienen que en servicios como la telefonía y seguros el impacto debería ser inmediato, ya que el impuesto figura directamente en la facturación y no requiere sistemas complejos de devolución de créditos fiscales.

En el caso de los bienes físicos (joyas o embarcaciones), la velocidad de la baja dependerá de las unidades existentes, ya que las empresas que pagaron el impuesto deberán decidir si sacrifican una parte de su margen de ganancia para bajar el precio ya mismo o si esperan a renovar su inventario para aplicar el descuento.

