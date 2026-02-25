La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Estatales: salió el cronograma de pago a los haberes de febrero
Karina y Patricia: ¿una interna con la jefatura porteña de por medio?
Marcha por Yanina Correa: exigirán justicia y la destitución de la cúpula de la Comisaría Séptima de Abasto
Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son
"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Alerta por crecida del Río de la Plata este miércoles en la Región: a qué hora se registrará el pico de marea
Fresco amanecer este miércoles en La Plata y se espera una máxima de primavera
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
Carpaccio, Bellini y sexo en un hotel de Punta entre Pampita y un piloto
Reglas de "oro" para frenar a tiempo y que las deudas no se vuelvan insalvables
La CGT se reúne para definir medidas de cara a la reforma laboral que será tratada el viernes
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
La economía creció 4,4% en 2025 por el impulso que le dio el campo
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Los detalles del plan para evitar “profesores taxi”: a qué localidades bonaerenses alcanza
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
Cayó presunto líder de una banda dedicada a escruches en Olmos y Los Hornos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Cinzia Francischiello (31) es una de las nuevas participantes de Gran Hermano Generación Dorada, la edición 2026 del reality que acaba de comenzar en Argentina. La joven venezolana se presentó con una fuerte presencia en redes y una trayectoria en televisión y medios, y se convirtió en uno de los perfiles que más expectativa genera entre los televidentes.
Ella vino a jugar sin ataduras a reglas ajenas y con la intención de hacerse un lugar propio dentro de la casa más famosa del país, donde promete ser una de las figuras más llamativas por su personalidad marcada por el control y la búsqueda de protagonismo.
Instalada en Argentina desde hace dos años, Cinzia estudia actuación y cuenta con experiencia en el mundo artístico que heredó de su padre, actor y director teatral. Su llegada al programa la coloca como la primera participante venezolana en esta edición, y desde su entrada dejó claro que su presencia no pasará desapercibida.
Antes de ingresar a la casa, la comunicadora social venezolana compartió con sus seguidores un momento personal significativo: anunció su compromiso matrimonial con el futbolista suizo argentino Dylan Gissi, con quien mantiene una relación desde hace varios años y con planes de casarse. La noticia fue celebrada en sus redes sociales, donde mostró las imágenes y el momento de la propuesta, y destacó la emoción de formalizar su amor.
LE PUEDE INTERESAR
Tras las críticas a Diego Maradona: Dalma y Gianinna destrozaron a Mauricio Macri
LE PUEDE INTERESAR
Cochito López dio su versión sobre la historia de amor con Pampita
Aunque dentro de la casa se manejará con independencia y advirtió que no seguirá reglas impuestas por otros, su historia de vida, el fuerte lazo con sus proyectos personales y su reciente compromiso con el ex jugador de Estudiantes (ahora en Nueva Chicago) le suman una dimensión extra de interés para la audiencia.
Con vinculación con La Plata estaban Brian Sarmiento, ex jugador formado en el León, y Jenny Mavinga, que vive hace años en la Ciudad y casada con un hincha de Gimnasia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí