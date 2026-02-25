La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello

Cinzia Francischiello (31) es una de las nuevas participantes de Gran Hermano Generación Dorada, la edición 2026 del reality que acaba de comenzar en Argentina. La joven venezolana se presentó con una fuerte presencia en redes y una trayectoria en televisión y medios, y se convirtió en uno de los perfiles que más expectativa genera entre los televidentes.

Ella vino a jugar sin ataduras a reglas ajenas y con la intención de hacerse un lugar propio dentro de la casa más famosa del país, donde promete ser una de las figuras más llamativas por su personalidad marcada por el control y la búsqueda de protagonismo.

Instalada en Argentina desde hace dos años, Cinzia estudia actuación y cuenta con experiencia en el mundo artístico que heredó de su padre, actor y director teatral. Su llegada al programa la coloca como la primera participante venezolana en esta edición, y desde su entrada dejó claro que su presencia no pasará desapercibida.

Antes de ingresar a la casa, la comunicadora social venezolana compartió con sus seguidores un momento personal significativo: anunció su compromiso matrimonial con el futbolista suizo argentino Dylan Gissi, con quien mantiene una relación desde hace varios años y con planes de casarse. La noticia fue celebrada en sus redes sociales, donde mostró las imágenes y el momento de la propuesta, y destacó la emoción de formalizar su amor.

Aunque dentro de la casa se manejará con independencia y advirtió que no seguirá reglas impuestas por otros, su historia de vida, el fuerte lazo con sus proyectos personales y su reciente compromiso con el ex jugador de Estudiantes (ahora en Nueva Chicago) le suman una dimensión extra de interés para la audiencia.

Con vinculación con La Plata estaban Brian Sarmiento, ex jugador formado en el León, y Jenny Mavinga, que vive hace años en la Ciudad y casada con un hincha de Gimnasia.