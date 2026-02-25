Violento robo a una maestra en una escuela de La Plata: le apuntaron con un arma y le vaciaron las cuentas

La IGJ pidió designar veedores en la AFA por “graves irregularidades” y falta de documentación
Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a la comunidad educativa de La Plata. Una docente fue asaltada a punta de pistola en la puerta de la Escuela N° 62 “República de Chile”, y el episodio generó conmoción entre colegas, familias y vecinos.
El ataque ocurrió cuando la trabajadora llegaba al establecimiento. Según relataron testigos, delincuentes armados la interceptaron y le robaron el auto junto con todas sus pertenencias personales. Tras el violento episodio, los asaltantes abandonaron el vehículo en la zona de calle 80 y 137, en Altos de San Lorenzo.
Producto del shock, la docente sufrió una fuerte crisis nerviosa y debió ser asistida por personal del SAME en el lugar. Compañeros y allegados iniciaron una cadena de oración para acompañarla y pedir por su recuperación emocional, ya que el impacto psicológico del asalto fue significativo.
Pero el calvario no terminó ahí. Además del vehículo, los delincuentes se llevaron su celular, tarjetas de crédito y documentación personal. Según indicaron desde su entorno, tras el robo realizaron movimientos en billeteras virtuales y solicitaron préstamos a su nombre, generándole un grave perjuicio económico.
La denuncia fue radicada en la Comisaría Octava de La Plata, que tiene jurisdicción en la zona y deberá investigar tanto el robo como las maniobras posteriores vinculadas al uso indebido de datos financieros.
En paralelo, vecinos del barrio comenzaron a organizarse y analizan presentarse en la seccional para exigir respuestas ante lo que describen como “robos reiterados” en el sector. La preocupación crece en una zona donde padres, docentes y alumnos conviven a diario con situaciones de inseguridad.
El hecho vuelve a encender la alarma sobre la protección en inmediaciones de establecimientos educativos y el impacto que estos episodios generan no solo en las víctimas directas, sino en toda la comunidad escolar.
