Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Violento robo a una maestra en una escuela de La Plata: le apuntaron con un arma y le vaciaron las cuentas

Violento robo a una maestra en una escuela de La Plata: le apuntaron con un arma y le vaciaron las cuentas
25 de Febrero de 2026 | 13:12

Escuchar esta nota

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a la comunidad educativa de La Plata. Una docente fue asaltada a punta de pistola en la puerta de la Escuela N° 62 “República de Chile”, y el episodio generó conmoción entre colegas, familias y vecinos.

El ataque ocurrió cuando la trabajadora llegaba al establecimiento. Según relataron testigos, delincuentes armados la interceptaron y le robaron el auto junto con todas sus pertenencias personales. Tras el violento episodio, los asaltantes abandonaron el vehículo en la zona de calle 80 y 137, en Altos de San Lorenzo.

Producto del shock, la docente sufrió una fuerte crisis nerviosa y debió ser asistida por personal del SAME en el lugar. Compañeros y allegados iniciaron una cadena de oración para acompañarla y pedir por su recuperación emocional, ya que el impacto psicológico del asalto fue significativo.

Pero el calvario no terminó ahí. Además del vehículo, los delincuentes se llevaron su celular, tarjetas de crédito y documentación personal. Según indicaron desde su entorno, tras el robo realizaron movimientos en billeteras virtuales y solicitaron préstamos a su nombre, generándole un grave perjuicio económico.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Octava de La Plata, que tiene jurisdicción en la zona y deberá investigar tanto el robo como las maniobras posteriores vinculadas al uso indebido de datos financieros.

En paralelo, vecinos del barrio comenzaron a organizarse y analizan presentarse en la seccional para exigir respuestas ante lo que describen como “robos reiterados” en el sector. La preocupación crece en una zona donde padres, docentes y alumnos conviven a diario con situaciones de inseguridad.

El hecho vuelve a encender la alarma sobre la protección en inmediaciones de establecimientos educativos y el impacto que estos episodios generan no solo en las víctimas directas, sino en toda la comunidad escolar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado: el impacto político y en el Congreso

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
+ Leidas

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Últimas noticias de Policiales

Piden ayuda para el Hogar Granja Esperanza que se incendió en Melchor Romero y dejó cinco heridos

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

En un robo armado en un lavadero de La Plata, se llevaron una VW Amarok V6 valuada en casi $60 millones

Incendio en una casa de Ensenada: trabajaron dos dotaciones de bomberos
La Ciudad
San Carlos: pérdidas de agua sin solución destruyen el asfalto en 146 y 33
VIDEO.- Denuncian que el pasto y la tierra "se comen" la bicisenda del camino a Arana
Se conoció el millonario impacto económico de la banda del Indio Solari en La Plata
Vuelta a clases: las vacunas obligatorias según el Calendario Nacional para el ciclo lectivo 2026
Tres investigadoras de La Plata lideran un proyecto declarado de Interés Provincial que revoluciona la vitivinicultura bonaerense
Información General
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Espectáculos
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Tras las críticas a Diego Maradona: Dalma y Gianinna destrozaron a Mauricio Macri
Cochito López dio su versión sobre la historia de amor con Pampita
Andrea del Boca lloró por su familia en Gran Hermano Generación Dorada
Para Mavinga, Gran Hermano es una revancha de la vida: la casa lloró con su historia de secuestro y golpes
Deportes
Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV
Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV
VIDEO.- Furor por Di María en La Plata en la previa de Gimnasia y Central
Gimnasia apoyó el paro del fútbol: qué dice el comunicado en defensa de la AFA
"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla