Política y Economía

Duro reclamo opositor por la falta de policía en La Plata

La UCR platense reclamó explicaciones sobre el plan de seguridad a la Provincia y la falta de patrulleros, y al área de Control Urbano municipal por el “descontrol” en las plazas

Laura Romoli

lromoli@eldia.com

25 de Febrero de 2026 | 13:41

La UCR platense volvió a cargar este miércoles contra el Municipio y la Provincia, al reprochar la falta de patrullaje policial en las calles de la Ciudad y anunció la presentación de un pedido de informes en el Concejo Deliberante dirigido al ministerio de Seguridad bonaerense y su estrategia de prevención del delito.

Así lo expresó este mediodía el presidente del partido local, Pablo Nicoletti, quien cuestionó la “escalada de incidentes que afecta al casco urbano y a las localidades”, recriminando la “falta de políticas claras en la materia que padece La Plata”.

Al mismo tiempo, cargó contra la administración municipal de Control Urbano al calificar de “descontrol” el escenario que cada fin de semana se monta en las plazas Malvinas, Yrigoyen y Moreno. “La falta de presencia de la Policía Bonaerense hoy agrava la situación y nos deja a merced del caos y la violencia", denunció.

PEDIDO DE INFORMES

Ante este escenario, Nicoletti confirmó que el bloque de la UCR formalizará un pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad provincial. La iniciativa será canalizada a través del concejal Gustavo Staffolani, con el objetivo de que la cartera de seguridad brinde explicaciones sobre la operatividad en el distrito.

Al respecto, Staffolani señaló: "Necesitamos que la Provincia rinda cuentas y nos diga con claridad qué está pasando en las calles de nuestra ciudad. Porque lo que más nos importa es el vecino, nuestro deber es exigir que se informe si existe un plan de seguridad real, cómo se están repartiendo los patrulleros y qué medidas urgentes piensan tomar para que los platenses volvamos a vivir tranquilos".

"No vamos a naturalizar el miedo ni a resignar nuestra ciudad", concluyeron desde el espacio radical, reforzando la necesidad de una intervención inmediata por parte de las autoridades bonaerenses.

