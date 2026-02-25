Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España

$2.000.000: el Súper Cartonazo, sin ganador, duplica el pozo
Está previsto para la semana que viene, con una renovación integral y el emplazamiento de un nuevo monumento
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
La refacción de la cuarta plaza céntrica de la Ciudad comenzará la semana que viene y, conforme a las estimaciones sobre los plazos de obra, sus trabajos quedarán listos para ser inaugurados entre octubre y noviembre, casi en simultáneo con el nuevo parque Saavedra (ver aparte).
Se trata de la plaza España, cuyas obras se iniciarán entre el martes 3 y el miércoles 4 de marzo. Así lo confirmaron ayer a EL DIA fuentes de la Municipalidad, que remarcaron la necesidad de poner en valor el predio de 7 y 66, que se halla con grandes signos de deterioro.
En diálogo con este diario, la subsecretaria de Diseño Urbano y Espacio Público, Natali Lecot, anticipó que, como se puede ver en la segunda imagen, la nueva plaza España “tendrá la estética de las que ya fueron refaccionadas”, en referencia a Plaza San Martín y las plazas Italia y Rocha.
Concretamente, se recambiarán solados, es decir, se reemplazarán las antiguas baldosas -la mayoría en mal estado o ausentes- por nuevas, similares a las empleadas en las plazas mencionadas, aunque con otro grado de pulido, para evitar deslizamientos.
Aunque se recambien solados, advirtieron, “se respetarán los 11 mil metros cuadrados de espacio verde de la plaza” y se renovará el sector con artefactos para realizar deportes con que cuenta el lugar.
Además, se renovará la iluminación y la forestación, así como el mobiliario, consistente en los juegos para niños, en los bancos y espacios de estar.
El cambio más consistente, sin embargo, consistirá en la remoción del actual monumento a la confraternidad argentino-española, que será retirado dando cuentas a la dirección de Asuntos Patrimoniales. “Es a pedido de la propia comunidad española, que señaló que ese monumento no los representa”.
En reemplazo, se emplazará en el centro una escultura de bronce representando a Don Quijote y a Sancho Panza, símbolo y homenaje al aporte a la humanidad de la literatura española con la obra del novelista y poeta español Miguel de Cervantes Saavedra, “Don Quijote”.
Al respecto, aún no se precisó quién será el escultor a cargo de la obra, pero sí que será una réplica del monumento existente en la Plaza España, en Madrid.
Sobre los fondos para la ejecución de los trabajos que se iniciarán la semana próxima y finalizarían en octubre, desde la Comuna indicaron que la licitación contempla emplear 1.800 millones de pesos, provenientes de fondos propios del Municipio. Y remarcaron que el proyecto forma parte del plan integral de la gestión local para “recuperar un espacio público y un paisaje urbano que estaban muy deteriorados”.
Después. Una imagen del proyecto de obra de refacción terminado, con el monumento de don quijote y sancho panza, los nuevos solados, forestación e iluminación/mlp
Ahora. Una imagen del estado actual de la plaza españa, con signos de profundo abandono/mlp
