Grinman admitió que "algunos vamos a quedar en el camino" pero dijo que "es el precio de una Argentina normal"
El titular de la Cámara de Comercio respaldó al Gobierno nacional luego de la reunión de ayer con el jefe de Gabinete
Escuchar esta nota
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, admitió que la situación económica es difícil, sostuvo que "algunos vamos a quedar en el camino" pero le reiteró el apoyo al gobierno de Javier Milei.
"Nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, un país que progrese con futuro, yo creo que vale la pena", señaló en declaraciones a Radio Mitre.
En ese sentido, aseguró que la situación en el sector comercial "se mantiene estable", con altas y bajas. "Seguramente hay sectores que cierran, pero no es que haya una caída en el sector. La industria, la construcción, están mucho más afectadas por la falta de obra pública", sostuvo.
"Los precios están estables. Y es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar", agregó.
Grinman formuló estas declaraciones luego de la reunión que ayer mantuvieron representantes del Grupo de los 6 (G6), integrado por la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina, con el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el secretario de Comunicación, Javier Lanari, en la que expresaron apoyo a la reforma laboral y formularon un pedido de baja de cargas impositivas.
Durante el encuentro se analizaron las perspectivas económicas y productivas del país, así como los principales proyectos en tratamiento legislativo que impactan en la actividad empresarial.
Asimismo, el G6 reafirmó su vocación de diálogo institucional con las autoridades nacionales y su compromiso con el desarrollo sostenible, la creación de empleo, la generación de crédito y el fortalecimiento del sector productivo argentino.
