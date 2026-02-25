Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |La fecha 9 del torneo apertura, por ahora, no se jugará

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida

Boca se sumó con un posteo en redes. Igual Central, Independiente y San Lorenzo. Racing, River y Gimnasia no publicaron nada pese a votar a favor. Estudiantes, en contra

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida

los jugadores de san lorenzo e instituto salieron con camisetas alusivas a la “persecución” / captura tv

25 de Febrero de 2026 | 03:05
Edición impresa

El fútbol argentino atraviesa un momento de tensión máxima. En las últimas horas se consolidó -bajo presión- un frente dirigencial casi unánime en respaldo a la conducción de la AFA, tras las denuncias penales por presunta evasión fiscal presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).


En una decisión polémica, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional resolvió suspender la fecha 9 del Torneo Apertura (prevista entre el 5 y el 8 de marzo) y todas las actividades de las categorías del ascenso. La medida se tomó como un gesto de “repudio y solidaridad” ante lo que los dirigentes consideran una “persecución judicial y política” contra Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y Cristian Malaspina.


Aunque la votación en la sede de la calle Viamonte fue por decisión unánime de los presentes, el apoyo se ha ido manifestando de diversas formas: entre martes y ayer los clubes se expresaron en respaldo a la medida en las redes sociales.


Estudiantes no participó de la reunión ni se expresó. Gimnasia votó en la reunión con la presencia del propio Carlos Anacleto y Ricardo Casal, pero no publicaron ningún comunicado.


A pesar de no haber tenido representantes en la reunión inicial por su compromiso en Copa Argentina, Boca emitió ayer un contundente comunicado. Expresó su “más profunda solidaridad” con Tapia y Toviggino, denunciando “reiterados ataques” que afectan el orden institucional.


River, Racing y Vélez formaron parte del bloque de 26 clubes que votaron a favor de la suspensión de manera presencial, pero no se expresaron en redes. El presidente del Fortín, por su parte, habló en forma personal en los medios.

Rosario Central, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Independiente y Central Córdoba (SdE) se sumaron con comunicados oficiales en sus redes sociales, calificando las acusaciones de ARCA como “embates” que buscan desestabilizar el modelo de las Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. Gimnasia publicó a la medianoche.
“Como Asociación Civil, Belgrano sostiene una posición clara en defensa de la independencia y la institucionalidad del fútbol argentino y de sus clubes, rechazando cualquier intromisión de intereses políticos o económicos que atenten contra su autonomía”. Un comunicado similar postearon Platense y Newell’s.
Argentinos Juniors, liderado por Cristian Malaspina (Secretario General de AFA), ha sido uno de los principales impulsores de la medida de fuerza.


Mientras que Banfield, a través de su presidente Matías Mariotto, fue uno de los voceros más críticos, asegurando que “la deuda de AFA es cero” y que el paro surgió del consenso genuino de los clubes. Igual el Club no publicó nada.


También se sumaron todos los clubes del ascenso, el gremio de los entrenadores y los sindicatos de árbitros: la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA).


El panorama no es 100% homogéneo, aunque la oposición es mínima en los papeles: Estudiantes  fue el único club de Primera División que no asistió a la reunión ni emitió un comunicado oficial hasta el momento, manteniendo una postura de silencio que llama la atención en el mundo dirigencial. Y Talleres de Córdoba, si bien adhirió institucionalmente a la suspensión de la fecha, su relación con la cúpula de AFA sigue siendo tensa por el histórico enfrentamiento entre Andrés Fassi y Tapia.


La elección de los días 5, 6, 7 y 8 de marzo no es casual. Coincide exactamente con el llamado a indagatoria que el juez Diego Amarante realizó a Tapia, Toviggino y Malaspina por la causa de presunta retención indebida de aportes de la Seguridad Social.


La AFA sostiene que los pagos impositivos bajo investigación fueron realizados de manera voluntaria antes de sus vencimientos y que no existe “deuda exigible”.


En caso de llevarse adelante este histórico paro, la fecha 9 quedará para el final del torneo y será la que termine definiendo la clasificación a los playoffs.

 

 

