Alerta por crecida del Río de la Plata este miércoles en la Región: a qué hora se registrará el pico de marea

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval, que depende del Ministerio de Defensa Nacional, lanzó este miércoles un alerta por crecida del Río de la Plata que alcanza a las costas de Berisso y Ensenada.

"El Río de la Plata interior se encontrará durante la mañana de este miércoles 25 de febrero 1,70 metros sobre los valores indicados en las tablas de marea", reportó el organismo.



En este sentido, se especificó que el pico de la crecida se registrará en nuestra región, más precisamente en Puerto La Plata, a eso de las 11 horas, cuando la marea alcance una altura de 3.10 metros.

De acuerdo con los reportes actualizados, pasada las 6:45, las marcas a nivel local habían superado los 2.5 metros de altura.

n tanto, en el Puerto de Buenos Aires el río alcanzará los niveles máximos a las 12:30 horas y en San Fernando a las 13.30 horas.