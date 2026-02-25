La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Karina y Patricia: ¿una interna con la jefatura porteña de por medio?
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino
Marcha por Yanina Correa: exigirán justicia y la destitución de la cúpula de la Comisaría Séptima de Abasto
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Alerta por crecida del Río de la Plata este miércoles en la Región: a qué hora se registrará el pico de marea
Fresco amanecer este miércoles en La Plata y se espera una máxima de primavera
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
Carpaccio, Bellini y sexo en un hotel de Punta entre Pampita y un piloto
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos que hay para hoy miércoles 25 de febrero 2026
Reglas de "oro" para frenar a tiempo y que las deudas no se vuelvan insalvables
La CGT se reúne para definir medidas de cara a la reforma laboral que será tratada el viernes
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
La economía creció 4,4% en 2025 por el impulso que le dio el campo
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Los detalles del plan para evitar “profesores taxi”: a qué localidades bonaerenses alcanza
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
Cayó presunto líder de una banda dedicada a escruches en Olmos y Los Hornos
Fotos y videos | Vida de lujo, dólares, armas y oro: los hallazgos del allanamiento a la "Banda del Millón" en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval, que depende del Ministerio de Defensa Nacional, lanzó este miércoles un alerta por crecida del Río de la Plata que alcanza a las costas de Berisso y Ensenada.
"El Río de la Plata interior se encontrará durante la mañana de este miércoles 25 de febrero 1,70 metros sobre los valores indicados en las tablas de marea", reportó el organismo.
En este sentido, se especificó que el pico de la crecida se registrará en nuestra región, más precisamente en Puerto La Plata, a eso de las 11 horas, cuando la marea alcance una altura de 3.10 metros.
De acuerdo con los reportes actualizados, pasada las 6:45, las marcas a nivel local habían superado los 2.5 metros de altura.
n tanto, en el Puerto de Buenos Aires el río alcanzará los niveles máximos a las 12:30 horas y en San Fernando a las 13.30 horas.
LE PUEDE INTERESAR
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí