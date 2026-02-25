Donald Trump se tiró flores y afirmó que es la "era dorada" de Estados Unidos: "Más fuerte que nunca"

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Estatales: salió el cronograma de pago a los haberes de febrero
Marcha por Yanina Correa: exigirán justicia y la destitución de la cúpula de la Comisaría Séptima de Abasto
Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son
Gimnasia apoyó el paro del fútbol: qué dice el comunicado en defensa de la AFA
"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Trump se tiró flores y afirmó que es la "era dorada" de EE UU: "Más fuerte que nunca"
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Alerta por crecida del Río de la Plata este miércoles en la Región: a qué hora se registrará el pico de marea
Fresco amanecer este miércoles en La Plata y se espera una máxima de primavera
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
Carpaccio, Bellini y sexo en un hotel de Punta entre Pampita y un piloto
Reglas de "oro" para frenar a tiempo y que las deudas no se vuelvan insalvables
La CGT se reúne para definir medidas de cara a la reforma laboral que será tratada el viernes
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
La economía creció 4,4% en 2025 por el impulso que le dio el campo
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Los detalles del plan para evitar “profesores taxi”: a qué localidades bonaerenses alcanza
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
Cayó presunto líder de una banda dedicada a escruches en Olmos y Los Hornos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente estadounidense ofreció anoche en el Capitolio su discurso del Estado de la Unión
Escuchar esta nota
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció anoche en el Capitolio su discurso del Estado de la Unión, durante el cual hizo un repaso de sus trece meses, elogió su propia gestión, y afirmó que su país "está más fuerte que nunca", mientras que habló de una "era dorada".
"El estado de nuestra Unión es sólido, nuestro país está ganando nuevamente", dijo el mandatario, y añadió que heredó "una gran crisis", cuando asumió el 20 de enero del año anterior: "había una frontera abierta, guerras, caos, pero logramos una transformación como nunca antes".
Asimismo, advirtió que "nunca volveremos al lugar donde estábamos antes, hoy las fronteras son más seguras, los ingresos no paran de subir. la economía es pujante y la inflación está bajando. Ahora nuestros enemigos están asustados, Estados Unidos es el país más atrayente del mundo y el más importante en la faz de la Tierra".
También destacó que "se están abriendo fábricas y se recupera el sector del petróleo gracias a nuestros aliados de Venezuela", en referencia a la reciente incursión de las tropas estadounidenses, que arrestaron al expresidente Nicolás Maduro.
El Estado de la Unión es la intervención anual en la que el presidente se dirige al Congreso en pleno para exponer la situación del país y sus prioridades legislativas, a trece meses de haber iniciado su segundo mandato en la Casa Blanca, ya que anteriormente había ocupado el cargo entre 2017 y 2021.
La Constitución estadounidense establece que el presidente debe informar periódicamente al Congreso sobre el estado del país y recomendar medidas que considere necesarias, aunque no fija una fecha específica para hacerlo
LE PUEDE INTERESAR
Mundial y balas, no va: mucho temor por la violencia narco
LE PUEDE INTERESAR
Otro desastre climático con decenas de muertos y desaparecidos en Brasil
El mensaje del magnate se dio en un contexto de fuerte polarización política en Washington, con debates abiertos sobre inmigración, amenazas arancelarias, una opinión pública cada vez más pesimista sobre la economía y la tensión con Irán, entre otros puntos.
Trump habló ante el Congreso tras aceptar la invitación formal del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acompañado por su vicepresidente James David Vance. En el recinto también estaban miembros del gabinete, jueces de la Corte Suprema, jefes militares y representantes del cuerpo diplomático.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí