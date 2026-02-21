Cinco heridos por una explosión en el Hogar Granja Esperanza de Melchor Romero

FOTOS Y VIDEO | Alarma por un incendio en los talleres de tren en Los Hornos
FOTOS Y VIDEO | Alarma por un incendio en los talleres de tren en Los Hornos
Un grave episodio se registró este sábado al mediodía en Melchor Romero, donde una explosión en la cocina del Hogar Granja Esperanza dejó como saldo cinco personas heridas, entre ellas cuatro internos y una trabajadora de la institución. El hecho ocurrió en el establecimiento ubicado en 510 y 157, según informaron fuentes oficiales.
Según se pudo comprobar, la alerta se recibió cerca de las 12.55, inicialmente por un incendio en una vivienda. Sin embargo, al arribar al lugar el personal constató que se trataba de una explosión dentro del sector de cocina del hogar, que alberga a adultos con distintas discapacidades.
Las víctimas, todos mayores de edad, fueron trasladadas al hospital por integrantes de la propia institución antes de la llegada de los equipos de emergencia. Entre los heridos se encontraba también una preceptora del lugar. Por el momento no trascendió la gravedad de las lesiones.
En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría 14ª de Melchor Romero y una dotación de Bomberos a cargo del oficial subinspector Exequiel Quiroz, quienes iniciaron las tareas para determinar las causas del incidente. También se encontraba presente una trabajadora del hogar, identificada como Noelia Rodríguez. Las autoridades indicaron que se ampliará la información a medida que avance la investigación.
