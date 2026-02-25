Promueven eliminar la VTV en la Provincia

El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, presentó ayer un proyecto para eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para automotores en la provincia de Buenos Aires. “La VTV no salva vidas, sólo busca recaudar y ser un negocio para pocos”, advirtió.

“Más del 99 por ciento de los accidentes están causados por fallas humanas y deficiencia en la infraestructura vial. Allí el Estado debe invertir y poner énfasis en las políticas viales”, remarcó De Leo.

“Carece de razonabilidad imponer al titular de un vehículo gastos superfluos que no conllevan un beneficio sensible ni para sí ni para terceros”, subrayó y afirmó que “la erogación impuesta a los bonaerenses para la realización de la VTV no encuentra adecuada contrapartida en el cumplimiento de la obligación estatal de preservar y mejorar la red vial”.

En la iniciativa, acompañada por sus pares de la CC Luciano Bugallo y Romina Braga, se indica que “la siniestralidad no se ha reducido con la implementación de la VTV”.