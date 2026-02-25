En un robo armado en un lavadero de La Plata, se llevaron una VW Amarok V6 valuada en casi $60 millones

Un violento robo se registró este martes por la tarde en un lavadero de vehículos de la zona oeste de La Plata, donde un delincuente armado sustrajo una camioneta de alta gama y dos teléfonos celulares. La víctima, responsable del comercio, resultó ilesa.

El hecho ocurrió en un local ubicado en avenida 520 entre 170 y 171. Según la denuncia, cerca de las 14:00 un vecino había dejado su camioneta para su lavado. Se trataba de una Volkswagen Amarok Black Style V6 3.0L, modelo 2023, color negro.

Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, todo sucedió alrededor de las 17:40, cuando ingresó al comercio un hombre que, mediante intimidación con un arma de fuego, redujo al trabajador y se apoderó del rodado junto a un iPhone 16 Pro y un teléfono Motorola, ambos de color negro. Luego escapó por avenida 520 en sentido descendente.

En tanto, la camioneta sustraída —marca Volkswagen, modelo Amarok Black ST, año 2023— tiene una valuación fiscal de $59.588.000, lo que da cuenta del importante perjuicio económico. La víctima aseguró que podría reconocer al autor si volviera a verlo.

En un dato que agrega un condimento judicial al caso, fuentes reservadas a las que accedió este medio indicaron que el propietario de la camioneta sería el imputado en una causa por doble homicidio culposo ocurrida meses atrás en Melchor Romero. Según trascendió, el acusado tendría una condena de tres años de prisión en suspenso y, en teoría, no debería encontrarse conduciendo vehículos. Esta situación podría abrir nuevas derivaciones en el plano judicial.

La causa fue caratulada como “Robo” y es investigada por la UFI Nº 9 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 2 de La Plata y la UFD Nº 3 de La Plata. Personal del Gabinete Técnico Operativo trabaja en el análisis de cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos para identificar al sospechoso.

Mientras tanto, continúa el operativo para dar con el rodado y el autor del robo, con pedido de secuestro activo y difusión del modus operandi en toda la región.