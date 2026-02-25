A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia

Kim Gómez tenía 7 años cuando encontró la muerte de la manera más terrible: en medio de un robo / web

Este miércoles 25 de febrero se cumple un año del crimen de Kim Gómez (7), el hecho que sacudió a La Plata y dejó una herida profunda en la comunidad. Mientras la familia la recuerda y renueva el pedido de justicia, se desarrolla el juicio oral contra uno de los acusados, hoy de 18 años, quien era menor al momento del hecho.

El caso, por su brutalidad y por la edad de los involucrados, generó una conmoción que trascendió la Ciudad y reabrió el debate sobre la responsabilidad penal juvenil.

A finales de febrero de 2025, dos adolescentes de 17 y 14 años protagonizaron el robo de un Fiat Palio rojo en el que se encontraban Kim y su madre, Florencia. El vehículo estaba estacionado frente a un supermercado del barrio Altos de San Lorenzo.

En el momento en que fueron abordadas por los delincuentes, la madre logró escapar, pero Kim quedó atrapada en el asiento del acompañante, con el cinturón de seguridad colocado. Lo que siguió fue una secuencia dramática y feroz.

Durante la huida, según declararon testigos, los asaltantes intentaron arrojar a la menor por la ventanilla del auto. La niña fue arrastrada durante unas 15 cuadras hasta que el vehículo terminó chocando contra un poste de luz.

Tras el impacto, los delincuentes escaparon del lugar. El cuerpo sin vida de Kim quedó debajo del automóvil.

Las imágenes de cámaras de seguridad registraron parte de la fuga y fueron claves para reconstruir el recorrido y la mecánica del hecho.

En las horas posteriores al crimen, la fiscal Carmen Ibarra encabezó las primeras diligencias y logró reunir pruebas sustanciales contra el joven de 17 años. Entre ellas, imágenes de una cámara de seguridad en las que se lo veía utilizando un short con la cara de Diego Maradona.

Durante un allanamiento en su domicilio, personal de la DDI La Plata secuestró esa prenda, reforzando la imputación en su contra. También se documentó la participación activa del adolescente de 14 años (ahora tiene 15), al que le fijaron una cautelar de encierro pese a ser inimputable.

La causa pasó luego al Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, bajo la fiscalización de la fiscal Mercedes Catani, después de que la jueza de Garantías del Joven, María José Lescano, atribuyera distintos grados de responsabilidad a los sospechosos.

El mayor fue señalado como autor del crimen y el menor como coautor, al considerarse que ambos tuvieron un rol decisivo en el desenlace del robo y la muerte de la niña.

Como se dijo, el imputado que tenía 17 años al momento del hecho enfrenta el juicio oral ya con 18 cumplidos. El proceso se desarrolla bajo el régimen penal juvenil, dado que la edad al momento del hecho es la que determina el encuadre legal. El delito que le endilgan es el de “homicidio en ocasión de robo”, con una pena en expectativa de entre 10 y 25 años de cárcel. Sin embargo, por tratarse de un proceso en el fuero juvenil, la sanción sería reducida entre un tercio y la mitad.

Desde el primer día, el padre de Kim se convirtió en la voz más firme del reclamo de justicia.

En medio del dolor irreparable, eligió exponerse públicamente para evitar que el caso quedara en el olvido. Participó de marchas, encabezó concentraciones, estuvo con dirigentes políticos y legisladores y acompañó cada avance judicial.

Su mensaje fue constante: que la muerte de su hija no sea una estadística más. En cada intervención recordó quién era Kim, sus sueños, su vida cotidiana, sus afectos. Transformó el duelo en acción, insistiendo en la necesidad de que el proceso avance con celeridad y que haya una respuesta clara por parte de la Justicia.

También reclamó que el caso sirva para abrir un debate profundo sobre la violencia y la responsabilidad de los menores involucrados en delitos graves. Tanto que cuando el proyecto de baja de la edad de imputabilidad encontró media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, él estaba presente en el recinto.

A doce meses del crimen, La Plata vuelve a mirar hacia aquel episodio que la marcó. El juicio oral representa una instancia clave para establecer responsabilidades y determinar una eventual condena. Termina el viernes con los alegatos.

Para la familia, es el paso necesario en la búsqueda de verdad y justicia.

El nombre de Kim Gómez sigue presente en murales, en redes sociales y en la memoria colectiva. A un año de su muerte, la Ciudad no olvida y acompaña a una familia que sigue de pie, con el dolor intacto y la esperanza de que la Justicia dé una respuesta.

El juicio oral contra uno de los acusados avanza con más relatos. El viernes habrá alegatos

El caso marcó la agenda legislativa y entró al debate por la baja de la edad de imputabilidad