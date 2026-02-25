VIDEO.- Furor por Di María en La Plata en la previa de Gimnasia y Central

Grinman admitió que "algunos vamos a quedar en el camino" pero dijo que "es el precio de una Argentina normal"
Gimnasia ya tiene todo preparado para el exigente compromiso de esta tarde, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura. En la antesala de este cruce, la delegación de Rosario Central desembarcó anoche en La Plata para quedar concentrada en un exclusivo hotel de la zona céntrica. Como suele ocurrir en cada presentación del conjunto santafesino, la presencia de Ángel Di María acaparó la atención de todos los presentes, convirtiéndose en el gran protagonista de la jornada.
Tras instalarse en el Hotel Grand Brizo, el plantel del Canalla tuvo el gesto de salir a la vereda para reencontrarse con los simpatizantes rosarinos que residen en la Ciudad. El "Fideo" fue, lógicamente, el integrante del equipo más buscado por la multitud; el ídolo mostró una excelente disposición para atender cada pedido, dedicando un tiempo considerable a firmar autógrafos y posar para las fotografías de los fanáticos que se agolparon en la entrada.
El reconocimiento para el extremo zurdo no llegó solo por parte de la parcialidad visitante, sino también de varios vecinos platenses que se acercaron hasta la esquina de 51 entre 9 y 10. Los presentes aprovecharon la oportunidad para manifestarle su gratitud por su trayectoria con la Selección Argentina, recordando especialmente su papel decisivo en la obtención del Mundial de Qatar 2022 y aquel gol emblemático que marcó el camino en la final frente al seleccionado francés.
En lo que respecta a la actualidad deportiva, el equipo conducido por Jorge Almirón llega con una cosecha de 8 unidades, cifra que hasta el momento le alcanza para sostenerse dentro de los puestos de clasificación en la Zona B. No obstante, el conjunto de Arroyito arrastra el peso de una reciente caída frente a Talleres, por lo que esta tarde está obligado a sumar de a tres si pretende dejar atrás ese traspié y escalar posiciones en una tabla sumamente ajustada.
Por su parte, el Lobo atraviesa un presente expectante con 10 puntos que lo ubican en el cuarto lugar de la clasificación, lo que transforma este duelo en un cruce directo por el ingreso a los octavos de final. El plantel bajo las órdenes de Fernando Zaniratto intentará hacer valer la localía y el apoyo de su gente para estirar la ventaja sobre los rosarinos, con el objetivo de consolidarse en la zona de privilegio y dar un paso clave hacia la siguiente instancia del certamen.
