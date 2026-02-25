Estatales cuándo cobro: salió el cronograma de pago a los haberes de febrero

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
A la espera de una definición de las paritarias salariales
Escuchar esta nota
Mientras se espera de qué manera van a continuar las paritarias, en las que hubo dos propuestas de aumento salarial que fueron rechazadas por los gremios, se conoció el cronograma de pago de los salarios de febrero de los estatales bonaerenses.
El esquema que definió la Provincia es el siguiente:
- 27 de febrero: Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda.
- 2 de marzo: ministerio de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
- 3 de marzo: ministerio de Salud y Caja de Policía.
- 4 de marzo: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fondo Provincial de Puertos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de I. Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC), Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO), Astilleros Río Santiago, Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U), Poder Legislativo, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ministerios de Ambiente, de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.
- 5 de marzo: Poder Judicial.
- 6 de marzo: Direccion General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.
