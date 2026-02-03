La Universidad Nacional de Quilmes habilita preinscripción online para ciclo lectivo 2026

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) confirmó la apertura del período de preinscripción para sus carreras bajo la modalidad a distancia correspondientes al ciclo lectivo 2026. Según el cronograma oficial establecido por la institución quilmeña, el proceso se extenderá desde este miércoles 4 hasta el jueves 12 de febrero inclusive. La gestión del trámite es íntegramente digital y se centraliza a través del sitio de la Universidad Virtual de Quilmes (UVQ), con una duración estimada de 30 días hábiles hasta alcanzar la instancia de finalización completa.

Para iniciar el proceso en la casa de altos estudios de Quilmes, las personas interesadas deberán acceder a la oferta académica disponible, seleccionar la propuesta de su interés y cumplimentar cinco pasos obligatorios. El procedimiento comienza con el registro de un correo electrónico válido en la sección “Me quiero inscribir”, donde se completará la ficha de preinscripción. Posteriormente, se requiere la carga de la documentación necesaria en formato PDF, asegurando la legibilidad de los archivos. Una vez confirmada la carga, el sistema emitirá un correo automático bajo el asunto “SIU – Preinscripción”, dando inicio a la etapa de revisión por parte de las autoridades universitarias.

Dicha instancia de verificación documental puede demorar hasta 20 días hábiles. Tras la aprobación, el postulante recibirá el comprobante de inscripción y las credenciales de alta para el Campus Virtual. El tramo final del proceso administrativo incluye la notificación de admisión a la carrera y el envío de las instrucciones para el Portal de Pagos, requisito indispensable para la matriculación definitiva. Desde la Universidad Nacional de Quilmes advirtieron que el incumplimiento de la matriculación en los plazos indicados anulará el trámite, obligando al interesado a aguardar por una nueva convocatoria para reiniciar la gestión.