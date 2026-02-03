Matrícula récord en la UTN: con 1.600 inscriptos comenzó el ingreso

El ciclo lectivo 2026 comenzó con cifras inéditas en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata, donde más de 1.600 estudiantes iniciaron carreras de ingeniería, el número de ingresantes más alto en la historia de la institución.

El inicio formal del año académico se dio ayer con la apertura del curso intensivo de verano, al que asistieron más de 1.000 ingresantes. A ese grupo de chicos se suman otros 600 estudiantes que ya habían completado instancias de ingreso en las etapas anteriores. Superando de esta manera los 1.600 inscriptos, número que marca un punto de inflexión para la UTN regional.

Más allá de las cifras, los primeros días estuvieron atravesados por el clima típico del comienzo de clases: pasillos colmados, estudiantes recorriendo aulas por primera vez, consultas sobre horarios y una mezcla de expectativa y nervios entre quienes dan sus primeros pasos en la vida universitaria. Para muchos, el inicio del ingreso representa el primer acercamiento a una carrera exigente, con fuerte carga horaria y académica, pero también la concreción de un proyecto personal y profesional largamente esperado.

El crecimiento de la matrícula en la UTN La Plata se da en un contexto regional donde la formación en ingeniería concentra una porción significativa de los nuevos estudiantes universitarios. En la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, durante el último ciclo ingresaron 1.765 estudiantes a las distintas carreras de ingeniería, una cifra que permite dimensionar el peso que este campo disciplinar tiene dentro del sistema universitario local y la demanda sostenida que registran las propuestas vinculadas a la tecnología y la producción.

Desde la conducción de la Facultad atribuyen el aumento del ingreso a una política sostenida de difusión y acompañamiento. “Tener 1.600 nuevos estudiantes habla de la importancia que se le da al área de ingreso. Queremos ser la primera opción para estudiar ingeniería en la región”, señaló el decano Fabio Romani al referirse al inicio del ciclo lectivo.

En paralelo, desde la Subsecretaría de Ingreso indicaron que el crecimiento no se limita al número de inscriptos, sino que también se observa una mejora en los índices de permanencia y en la cantidad de egresados. En ese marco se desarrolla el Seminario Universitario de Ingreso, que forma parte del Programa de Acompañamiento de Ingresantes a Carreras Tecnológicas (PAICAT), orientado a reforzar contenidos básicos y a facilitar la transición entre la escuela secundaria y la universidad.

Las carreras

Actualmente, la UTN La Plata dicta las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería Civil, que conforman el núcleo histórico de la Facultad y concentran buena parte de la matrícula. Se trata de propuestas con fuerte orientación técnica y una marcada vinculación con el sector productivo, que demandan una formación rigurosa y sostenida a lo largo de los años de cursada.

A esa oferta se suman distintas tecnicaturas universitarias, entre las que se encuentran Programación, Energías Sustentables e Industrias Alimentarias. Estas carreras de menor duración registran una alta demanda por parte de los ingresantes y se presentan como una alternativa de formación con rápida inserción laboral, en áreas clave del desarrollo tecnológico, energético y alimentario de la región.

En los últimos años, la Facultad Regional La Plata amplió su propuesta académica con trayectos formativos vinculados a sectores considerados estratégicos, en un contexto donde la ingeniería vuelve a ocupar un lugar central en el debate sobre el desarrollo productivo, la innovación y el empleo. Con una matrícula récord y un inicio de ciclo marcado por la llegada masiva de nuevos estudiantes, la UTN La Plata enfrenta ahora el desafío de sostener el crecimiento, fortalecer las trayectorias académicas y mejorar los índices de permanencia y egreso.