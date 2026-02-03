Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este martes

La Ciudad |Ciclo lectivo 2026, en marcha

Matrícula récord en la UTN: con 1.600 inscriptos comenzó el ingreso

La sede regional de la Universidad Tecnológica Nacional abrió sus puertas a un número histórico de ingresantes. Cómo se prepararan los alumnos para cursar las distintas carreras de ingeniería y tecnicaturas universitarias

Matrícula récord en la UTN: con 1.600 inscriptos comenzó el ingreso

Más de mil ingresantes dieron sus primeros pasos dentro de la universidad / Roberto Acosta

3 de Febrero de 2026 | 02:11
Edición impresa

El ciclo lectivo 2026 comenzó con cifras inéditas en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata, donde más de 1.600 estudiantes iniciaron carreras de ingeniería, el número de ingresantes más alto en la historia de la institución.

El inicio formal del año académico se dio ayer con la apertura del curso intensivo de verano, al que asistieron más de 1.000 ingresantes. A ese grupo de chicos se suman otros 600 estudiantes que ya habían completado instancias de ingreso en las etapas anteriores. Superando de esta manera los 1.600 inscriptos, número que marca un punto de inflexión para la UTN regional.

Más allá de las cifras, los primeros días estuvieron atravesados por el clima típico del comienzo de clases: pasillos colmados, estudiantes recorriendo aulas por primera vez, consultas sobre horarios y una mezcla de expectativa y nervios entre quienes dan sus primeros pasos en la vida universitaria. Para muchos, el inicio del ingreso representa el primer acercamiento a una carrera exigente, con fuerte carga horaria y académica, pero también la concreción de un proyecto personal y profesional largamente esperado.

El crecimiento de la matrícula en la UTN La Plata se da en un contexto regional donde la formación en ingeniería concentra una porción significativa de los nuevos estudiantes universitarios. En la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, durante el último ciclo ingresaron 1.765 estudiantes a las distintas carreras de ingeniería, una cifra que permite dimensionar el peso que este campo disciplinar tiene dentro del sistema universitario local y la demanda sostenida que registran las propuestas vinculadas a la tecnología y la producción.

Desde la conducción de la Facultad atribuyen el aumento del ingreso a una política sostenida de difusión y acompañamiento. “Tener 1.600 nuevos estudiantes habla de la importancia que se le da al área de ingreso. Queremos ser la primera opción para estudiar ingeniería en la región”, señaló el decano Fabio Romani al referirse al inicio del ciclo lectivo.

En paralelo, desde la Subsecretaría de Ingreso indicaron que el crecimiento no se limita al número de inscriptos, sino que también se observa una mejora en los índices de permanencia y en la cantidad de egresados. En ese marco se desarrolla el Seminario Universitario de Ingreso, que forma parte del Programa de Acompañamiento de Ingresantes a Carreras Tecnológicas (PAICAT), orientado a reforzar contenidos básicos y a facilitar la transición entre la escuela secundaria y la universidad.

LE PUEDE INTERESAR

La UNLP abrió el año estudiantil

LE PUEDE INTERESAR

Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región

Las carreras

Actualmente, la UTN La Plata dicta las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería Civil, que conforman el núcleo histórico de la Facultad y concentran buena parte de la matrícula. Se trata de propuestas con fuerte orientación técnica y una marcada vinculación con el sector productivo, que demandan una formación rigurosa y sostenida a lo largo de los años de cursada.

A esa oferta se suman distintas tecnicaturas universitarias, entre las que se encuentran Programación, Energías Sustentables e Industrias Alimentarias. Estas carreras de menor duración registran una alta demanda por parte de los ingresantes y se presentan como una alternativa de formación con rápida inserción laboral, en áreas clave del desarrollo tecnológico, energético y alimentario de la región.

En los últimos años, la Facultad Regional La Plata amplió su propuesta académica con trayectos formativos vinculados a sectores considerados estratégicos, en un contexto donde la ingeniería vuelve a ocupar un lugar central en el debate sobre el desarrollo productivo, la innovación y el empleo. Con una matrícula récord y un inicio de ciclo marcado por la llegada masiva de nuevos estudiantes, la UTN La Plata enfrenta ahora el desafío de sostener el crecimiento, fortalecer las trayectorias académicas y mejorar los índices de permanencia y egreso.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Más de mil ingresantes dieron sus primeros pasos dentro de la universidad / Roberto Acosta

La conducción de la UTN recibió a los ingresantes y celebró el récord de inscriptos a sus carreras / Roberto Acosta

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

La Plata, en alerta por el calor y amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella

Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Se supo: por qué inusuales aviones militares sobrevolaron La Plata y causaron curiosidad

VIDEO.- Se derrumbó un balcón en La Plata y "de milagro no fue una tragedia": los últimos casos
Últimas noticias de La Ciudad

La Plata, en alerta por el calor y amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan

Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap

¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella

Luego de casi 15 años sin concursos, La Plata y otras localidades cuentan con nuevos escribanos titulares en Registros Notariales
Policiales
VIDEO.- "Pegale un tiro": así un vecino puso en fuga a dos ladrones armados en La Plata
Cayó al Camino Centenario desde un puente peatonal de Gonnet y sufrió graves heridas
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado bonaerense
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
Información General
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez
Los bots ya tienen su propia "red social" y dialogan por su cuenta:¿qué es la etapa de "singularidad" de las "máquinas"?
Apto físico escolar: mejor no tomarlo como un mero trámite
La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar
Espectáculos
El mar ayuda a lavar diferencias: Facundo Arana y María Susini, juntos en la playa... ¿reconciliados?
Telefe presentó Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro reveló detalles del nuevo formato 
Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué pasó y cómo está su salud, los detalles
Llega el debut de Beto Casella a América TV: fecha, el equipo de panelistas y nombre del programa
La China o Wanda: quién ganó el rating en la tele, los números del fuego
Deportes
VIDEO. ¡Se emocionó Bilardo! Benedetti destrozó el punto del penal que terminó en las manos de Iacovich
La suculenta oferta que rechazó Boca por el Changuito Zeballos
VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
No es poco haber ganado en su debut como favorito
Lucho Zaniratto: “Los cambios nos dieron otra frescura”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla